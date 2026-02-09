Pogledajte nastup Bad Bunnyja koji je oduševio svijet

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

SPEKTAKL ZA PAMĆENJE /

Bad Bunny je tijekom Super Bowl halftime showa 8. veljače pretvorio Levi’s Stadium u živopisnu proslavu portorikanske kulture. U bijelom odijelu nastup je otvorio hitom „Tití Me Preguntó“, uz prizore svakodnevnog života na otoku, a potom nastavio s „Voy a Llevarte Pa PR“.

Vrhunac večeri dogodio se na pozornici „La Casita“, gdje je izveo „Safaera“, „Gasolina“ Daddyja Yankeeja i vlastiti hit „EoO“. Iznenađenje večeri bila je Lady Gaga, koja mu se pridružila u pjesmi „Baile Inolvidable“, dok se Ricky Martin pojavio u završnici uz „Lo Que Le Pasó a Hawai“.

Uz podignutu portorikansku zastavu i poruku „Jedina stvar snažnija od mržnje je ljubav“, Bad Bunny je nastup zaključio pjesmom „Debí Tirar Más Fotos“. Spektakl je označio važan trenutak za latino glazbu na najvećoj američkoj pozornici, iako je njegov izbor izazvao kritike dijela američkih konzervativaca zbog pjevačevih političkih stavova.

Kako je izgledao nastup pogledajte u videu