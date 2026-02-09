Nikako mu se nije svidio! Trump brutalno napao Bad Bunnyjev nastup: 'Apsolutno grozan'

Američki predsjednik Donald Trump oštro je kritizirao nastup Bad Bunnyja na halftime showu Super Bowla, nazvavši ga „pljuskom u lice Americi“. Trump nije bio na stadionu – utakmicu je pratio na privatnom watch partyju na Floridi – a nezadovoljstvo je izrazio objavom na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

https://t.co/f4jG7iw4GP — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) February 9, 2026

„Super Bowl Halftime Show je apsolutno grozan, jedan od najgorih IKAD! Nema nikakvog smisla, vrijeđa veličinu Amerike i ne predstavlja naše standarde uspjeha, kreativnosti i izvrsnosti“, napisao je Trump. „Ovaj ‘show’ je čista pljuska našoj zemlji.“

Posebno ga je zasmetao jezik nastupa. „Nitko ne razumije ni riječ što ovaj tip govori“, poručio je, dodavši da je koreografija bila „odvratna“, osobito za djecu koja su prijenos gledala diljem SAD-a i svijeta.

Bad Bunny, pravim imenom Benito Antonio Martínez Ocasio, u nedjelju navečer oduševio je publiku nizom svojih najvećih hitova, snažnim vizualima i teatralnim referencama na pjesme i simbole iz svog bogatog kataloga na španjolskom jeziku. Na pozornici su mu se pridružile i svjetske zvijezde poput Lady Gage i Rickyja Martina.

Tijekom nastupa poslao je i snažnu poruku jedinstva, proširujući značenje fraze „God bless America“ na cijeli američki kontinent. Nabrajajući više od 20 zemalja Sjeverne i Južne Amerike – od Čilea i Argentine do Kanade – Bad Bunny je na ekranima prikazao njihove zastave, stojeći pritom uz zastavu SAD-a i Portorika, američkog teritorija.

Na kraju je podigao američku nogometnu loptu s porukom: „Together we are America“ (Zajedno smo Amerika).

Trumpova kritika ne dolazi kao iznenađenje, piše CNN. Već ranije je Bad Bunnyja nazvao „užasnim izborom“ za halftime show, a kontroverze su pratile njegov nastup još od rujna, kada je objavljeno da će biti glavna zvijezda Super Bowla. Konzervativni krugovi snažno su se protivili njegovu angažmanu, a organizacija Turning Point USA čak je organizirala alternativni program nazvan „All-American Halftime Show“, uz izvođače bliske Trumpovoj administraciji.

Sve to događa se samo tjedan dana nakon što je Bad Bunny ispisao povijest na Grammyjima, osvojivši nagradu za album godine s izdanjem „Debí Tirar Más Fotos“ – prvim albumom na španjolskom jeziku kojem je to uspjelo. Tijekom dodjele Grammyja iskoristio je govor kako bi prosvjedovao protiv djelovanja Imigracijske i carinske službe (ICE).

„Prije nego što zahvalim Bogu, reći ću: ICE out!“, poručio je tada. „Nismo divljaci, nismo životinje, nismo vanzemaljci. Mi smo ljudi i mi smo Amerikanci.“

Unatoč kritikama i političkim napadima, Bad Bunnyjev nastup razveselio je milijune gledatelja – od publike na stadionu u Santa Clari do watch partyja u Portoriku i diljem SAD-a. Društvene mreže preplavili su komentari koji su slavili umjetnički dojam, snažnu poruku i niz zvjezdanih gostovanja, potvrđujući da je ovaj halftime show bio jedan od najkomentiranijih u novijoj povijesti Super Bowla.

Pogledajte video: Superbowl spektakl u Santa Clari između Patriotsa i Seahawksa