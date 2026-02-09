Nastup o kojem bruji cijeli svijet: Evo što je točno Bad Bunny sinoć izveo na Super Bowlu

Poznati američki reper Bad Bunny (31) je u reklami prije poluvremena Super Bowla obećao da će “čitav svijet plesati” – i obećanje je ispunio. Pred više od 100 milijuna gledatelja izveo je spektakularni miks svojih hitova uz Lady Gagu i Rickyja Martina, u nastupu koji je istovremeno bio glazbeni show, kulturna proslava i snažna politička poruka.

Scenografija je stadion pretvorila u portorikanski “vecindad” – kvart s brijačnicom, bodegom i kultnom “casitom”, malom kućicom nalik onoj iz njegove rezidencije “No Me Quiero Ir de Aquí” u Portoriku. Pod njezinim krovom plesali su Karol G, Cardi B, Young Miko, Jessica Alba i Pedro Pascal, dok se nastup kretao kroz lažno polje šećerne trske, golemi plesni podij i čak jedno pravo vjenčanje, što je kasnije potvrdio njegov glasnogovornik.

Nastup je bio toliko bogat simbolima i suptilnim političkim porukama da će ga obožavatelji analizirati još tjednima.

Foto: Kevin C. Cox/getty Images/profimedia

Skrivene poruke i slavljenje portorikanskog identiteta

Gotovo svaki element – od kostima do prijelaza između pjesama – govorio je o identitetu Portorikanaca kao kolonijalnih podanika i o borbi za vidljivost i dostojanstvo. Povijesni trenutak bio je i činjenica da je nastup, prvi put u 60-godišnjoj povijesti Super Bowla, bio gotovo u potpunosti na španjolskom jeziku.

Show je započeo šetnjom kroz prošlost i sadašnjost Portorika: “jíbarosi” koji sijeku šećernu trsku, stariji ljudi koji igraju domine, prodavači kokosa i “piragua”. Na pozornici su se pojavili i stupovi električne mreže koji eksplodiraju – snažna metafora za česte nestanke struje i zapuštenu infrastrukturu na otoku.

Izvodeći pjesmu “NUEVAYoL”, Bad Bunny je odao počast portorikanskoj dijaspori u New Yorku, dok su umetci iz pjesama Tega Calderóna, Daddyja Yankeeja i Don Omara bili posveta pionirima reggaetona.

Foto: Neilson Barnard/getty Images/profimedia

I gosti su nosili snažnu simboliku. Lady Gaga pojavila se u svijetloplavoj haljini s “flor de magom”, nacionalnim cvijetom Portorika, na reveru, te izvela iznenadnu salsa točku uz mladi portorikanski bend Los Sobrinos, simbolično predajući baklju novoj generaciji. Ricky Martin je nastupio s izvedbom koja kritizira gentrifikaciju i raseljavanje stanovništva, dok je finale pripalo tradicionalnom žanru “plene” uz grupu Los Pleneros de la Cresta.

Foto: Neilson Barnard/getty Images/profimedia

Politički aktivizam kao zaštitni znak

Pred kraj nastupa Bad Bunny je izgovorio “God bless America”, a zatim počeo nabrajati sve zemlje američkog kontinenta. Plesači su istrčali na teren noseći njihove zastave, dekonstruirajući ideju SAD-a kao jedine “Amerike” i podsjećajući da kontinent čine mnoge nacije s vlastitim identitetima i povijestima, često obilježenima američkim imperijalizmom.

Takav angažman nije iznenađenje za umjetnika koji se nikada nije ustručavao govoriti o društvenim i političkim temama. Nakon uragana Maria 2017. otvoreno je kritizirao Donalda Trumpa zbog uskraćivanja pomoći Portoriku, dvije godine kasnije prekinuo je europsku turneju kako bi sudjelovao u masovnim prosvjedima na otoku, a 2024. podržao je progresivnu treću stranku na izborima za guvernera.

Njegov album “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”, najeksplicitnije političko djelo u karijeri, prošlog je tjedna osvojio Grammy za album godine, postavši prvi album na španjolskom jeziku kojem je to uspjelo. U govoru zahvale izravno se osvrnuo na imigracijsku politiku Trumpove administracije: “Prije nego zahvalim Bogu, reći ću: ICE van. Mi nismo divljaci, nismo životinje. Mi smo ljudi. I mi smo Amerikanci.”

Foto: Kindell Buchanan, Pa Images/alamy/profimedia

Na meti desnice

Masovne deportacije bile su i razlog zašto Bad Bunny nije uključio gradove kontinentalnog SAD-a u svoju svjetsku turneju – bojao se da bi imigracijska služba mogla ciljati njegove obožavatelje. Od studenog 2025. Ministarstvo domovinske sigurnosti uhitilo je više od 1.430 imigranata u Portoriku, deset puta više nego godinu ranije. Bad Bunny je tome svjedočio i osobno, snimivši agente kako uhićuju ljude i javno ih osudio.

Stoga ne čudi da je postao meta desnice čim je NFL objavio da će nastupiti na Super Bowlu. Neki dužnosnici Trumpove administracije prijetili su slanjem ICE-a na posjetitelje, dok su konzervativni komentatori iznosili ksenofobne uvrede. Kao reakcija organiziran je i alternativni događaj, “All-American Halftime Show”, s isključivo bijelom postavom country izvođača.

U tom kontekstu, uključivanje Lady Gage neki su protumačili kao ustupak kritičarima, no ostatak nastupa bio je jasan odgovor. Između portorikanskih simbola, Bad Bunny je naglašavao zajedništvo i vjeru u vlastite snove. Predstavivši se publici na španjolskom, rekao je: “Zovem se Benito Antonio Martínez Ocasio i ako sam danas ovdje na Super Bowlu 60, to je zato što nikada, baš nikada nisam prestao vjerovati u sebe. A ni vi ne biste trebali prestati vjerovati u sebe. Vrijedite više nego što mislite.”

Na samom kraju podigao je loptu za američki nogomet s natpisom “Zajedno, mi smo Amerika”. Poruka je imala dvostruko značenje: povratak imena koje označava cijeli kontinent, a ne samo SAD, i podsjetnik da svi, bez obzira na političke narative, pripadamo ovoj zemlji.

No možda je najjače odjeknula njegova oproštajna poruka domovini: “A mojoj zemlji, Portoriku – još smo uvijek ovdje.”

POGLEDAJTE VIDEO: Bili smo na opatijskoj balinjeradi: Pogledajte tko je sve sudjelovao u utrci godine