Nastup o kojem bruji cijeli svijet: Evo što je točno Bad Bunny sinoć izveo na Super Bowlu
Poznati američki reper Bad Bunny (31) je u reklami prije poluvremena Super Bowla obećao da će “čitav svijet plesati” – i obećanje je ispunio. Pred više od 100 milijuna gledatelja izveo je spektakularni miks svojih hitova uz Lady Gagu i Rickyja Martina, u nastupu koji je istovremeno bio glazbeni show, kulturna proslava i snažna politička poruka.
Scenografija je stadion pretvorila u portorikanski “vecindad” – kvart s brijačnicom, bodegom i kultnom “casitom”, malom kućicom nalik onoj iz njegove rezidencije “No Me Quiero Ir de Aquí” u Portoriku. Pod njezinim krovom plesali su Karol G, Cardi B, Young Miko, Jessica Alba i Pedro Pascal, dok se nastup kretao kroz lažno polje šećerne trske, golemi plesni podij i čak jedno pravo vjenčanje, što je kasnije potvrdio njegov glasnogovornik.
Nastup je bio toliko bogat simbolima i suptilnim političkim porukama da će ga obožavatelji analizirati još tjednima.
Skrivene poruke i slavljenje portorikanskog identiteta
Gotovo svaki element – od kostima do prijelaza između pjesama – govorio je o identitetu Portorikanaca kao kolonijalnih podanika i o borbi za vidljivost i dostojanstvo. Povijesni trenutak bio je i činjenica da je nastup, prvi put u 60-godišnjoj povijesti Super Bowla, bio gotovo u potpunosti na španjolskom jeziku.
Show je započeo šetnjom kroz prošlost i sadašnjost Portorika: “jíbarosi” koji sijeku šećernu trsku, stariji ljudi koji igraju domine, prodavači kokosa i “piragua”. Na pozornici su se pojavili i stupovi električne mreže koji eksplodiraju – snažna metafora za česte nestanke struje i zapuštenu infrastrukturu na otoku.
Izvodeći pjesmu “NUEVAYoL”, Bad Bunny je odao počast portorikanskoj dijaspori u New Yorku, dok su umetci iz pjesama Tega Calderóna, Daddyja Yankeeja i Don Omara bili posveta pionirima reggaetona.
I gosti su nosili snažnu simboliku. Lady Gaga pojavila se u svijetloplavoj haljini s “flor de magom”, nacionalnim cvijetom Portorika, na reveru, te izvela iznenadnu salsa točku uz mladi portorikanski bend Los Sobrinos, simbolično predajući baklju novoj generaciji. Ricky Martin je nastupio s izvedbom koja kritizira gentrifikaciju i raseljavanje stanovništva, dok je finale pripalo tradicionalnom žanru “plene” uz grupu Los Pleneros de la Cresta.
Politički aktivizam kao zaštitni znak
Pred kraj nastupa Bad Bunny je izgovorio “God bless America”, a zatim počeo nabrajati sve zemlje američkog kontinenta. Plesači su istrčali na teren noseći njihove zastave, dekonstruirajući ideju SAD-a kao jedine “Amerike” i podsjećajući da kontinent čine mnoge nacije s vlastitim identitetima i povijestima, često obilježenima američkim imperijalizmom.
Takav angažman nije iznenađenje za umjetnika koji se nikada nije ustručavao govoriti o društvenim i političkim temama. Nakon uragana Maria 2017. otvoreno je kritizirao Donalda Trumpa zbog uskraćivanja pomoći Portoriku, dvije godine kasnije prekinuo je europsku turneju kako bi sudjelovao u masovnim prosvjedima na otoku, a 2024. podržao je progresivnu treću stranku na izborima za guvernera.
Njegov album “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”, najeksplicitnije političko djelo u karijeri, prošlog je tjedna osvojio Grammy za album godine, postavši prvi album na španjolskom jeziku kojem je to uspjelo. U govoru zahvale izravno se osvrnuo na imigracijsku politiku Trumpove administracije: “Prije nego zahvalim Bogu, reći ću: ICE van. Mi nismo divljaci, nismo životinje. Mi smo ljudi. I mi smo Amerikanci.”
Na meti desnice
Masovne deportacije bile su i razlog zašto Bad Bunny nije uključio gradove kontinentalnog SAD-a u svoju svjetsku turneju – bojao se da bi imigracijska služba mogla ciljati njegove obožavatelje. Od studenog 2025. Ministarstvo domovinske sigurnosti uhitilo je više od 1.430 imigranata u Portoriku, deset puta više nego godinu ranije. Bad Bunny je tome svjedočio i osobno, snimivši agente kako uhićuju ljude i javno ih osudio.
Stoga ne čudi da je postao meta desnice čim je NFL objavio da će nastupiti na Super Bowlu. Neki dužnosnici Trumpove administracije prijetili su slanjem ICE-a na posjetitelje, dok su konzervativni komentatori iznosili ksenofobne uvrede. Kao reakcija organiziran je i alternativni događaj, “All-American Halftime Show”, s isključivo bijelom postavom country izvođača.
U tom kontekstu, uključivanje Lady Gage neki su protumačili kao ustupak kritičarima, no ostatak nastupa bio je jasan odgovor. Između portorikanskih simbola, Bad Bunny je naglašavao zajedništvo i vjeru u vlastite snove. Predstavivši se publici na španjolskom, rekao je: “Zovem se Benito Antonio Martínez Ocasio i ako sam danas ovdje na Super Bowlu 60, to je zato što nikada, baš nikada nisam prestao vjerovati u sebe. A ni vi ne biste trebali prestati vjerovati u sebe. Vrijedite više nego što mislite.”
Na samom kraju podigao je loptu za američki nogomet s natpisom “Zajedno, mi smo Amerika”. Poruka je imala dvostruko značenje: povratak imena koje označava cijeli kontinent, a ne samo SAD, i podsjetnik da svi, bez obzira na političke narative, pripadamo ovoj zemlji.
No možda je najjače odjeknula njegova oproštajna poruka domovini: “A mojoj zemlji, Portoriku – još smo uvijek ovdje.”
