Svi su gledali njegov outfit: Bad Bunny na Super Bowlu nosio skrivenu poruku u broju 64?

Portorikanska megazvijezda i dobitnik Grammyja Bad Bunny bio je glavna zvijezda halftime showa Super Bowla 2026., održanog na Levi’s Stadiumu u Santa Clari u Kaliforniji. Očekivanja su bila velika – i u potpunosti ih je ispunio, preuzevši pozornicu uz snažan glazbeni nastup i upečatljiv, ali nenametljiv modni izričaj.

Poznat po hrabrim modnim izborima, Bad Bunny je ovoga puta iznenadio jednostavnošću. Nosio je minimalistički krem outfit od glave do pete, koji potpisuje Zara – košulju s kravatom, sportski dres s prezimenom Ocasio i brojem 64, chino hlače i tenisice. Fanovi nagađaju da broj 64 upućuje na godinu rođenja njegove majke. Styling su potpisali njegovi dugogodišnji suradnici Storm Pablo i Marvin Douglas Linares, donosi analizu njegovog outfita Vogue

Kasnije tijekom večeri presvukao se u drugi Zara look, dodavši dvoredni sako, dok je kombinaciju upotpunio Audemars Piguet Royal Oak satom i vlastitim BadBo 1.0 tenisicama iz suradnje s Adidasom, koje u prodaju stižu već sutra.

Iako je mogao odabrati bilo koji luksuzni brend (nedavno je na Grammyjima nosio Schiaparelli), izbor Zare bio je simboličan- većina njegove glazbe je na španjolskom. „Benito je priredio nezaboravan nastup“, poručili su iz Zare.

Nastup je bio povijesni i iz drugog razloga: Bad Bunny je postao prvi izvođač koji je halftime show Super Bowla izveo u potpunosti na španjolskom, što je izazvalo negodovanje u konzervativnim krugovima u SAD-u. Sve dolazi samo tjedan dana nakon njegova velikog uspjeha na Grammyjima, gdje je postao prvi Latino izvođač u 68-godišnjoj povijesti nagrade koji je osvojio album godine.

Super Bowl nastup zaključio je podignuvši loptu s porukom: „Together, we are America“ – zajedno smo Amerika. Poruka jedinstva kojom je Bad Bunny još jednom potvrdio da nije samo glazbena, nego i kulturna i društvena sila.

Tijekom nastupa izveo je i pjesme „NUEVAYoL“ i „DeBÍ TiRAR MáS FOToS“, a na pozornici su mu se pridružili posebni gosti – Ricky Martin i Lady Gaga, koja je otpjevala Bruno Marsov hit „Die With a Smile“. Među gostima večeri našla su se i poznata latino imena, uključujući Toñitu, vlasnicu legendarnog Caribbean Social Cluba iz New Yorka.

