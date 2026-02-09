Drama na Jarunu: Buknuo požar u stanu, vatrogasci izvlačili ljude

Požar stana kod Jarunskog placa u Zagrebu izbio je u ponedjeljak ujutro. Iz Vatrogasne postrojbe Zagreb izvijestili su da je riječ intervenciji zbog požara u stanu na 4. katu u Ulici Hrvoja Macanovića, što je 308. intervencija u 2026. godini.

Foto: Igor Kralj/pixsell

Foto: Igor Kralj/pixsell

Požar je dojavljen u 10.13 sati, a pogašen u 10.25 sati. Na teren su upućena dva gasna vlaka, jedan iz Vatrogasne postaje Centar, i jedan iz Vatrogasne postaje Novi Zagreb.

Foto: Igor Kralj/pixsell

Foto: Igor Kralj/pixsell

Foto: Igor Kralj/pixsell

"Na mjesto intervencije upućena je i Hitna medicinska pomoć zbog tri ozlijeđene osobe. Jedna osoba je samostalno izašla, dok su dvije osobe izvukli vatrogasci. Bez obzira na povlačenje vozila iz Novog Zagreba, očekuju se gužve u tom dijelu grada", poručili su iz Javne vatrogasne postrojbe Zagreb. Kako 24sata doznaju, netko je u stanu upalio svijeću na krevetu i tako se požar proširio.

