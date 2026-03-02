FREEMAIL
Medicinski presedan /

Šokantno priznanje najzgodnije hrvatske nogometašice: Liječnici u čudu zbog poteza

Foto: Profimedia
Hrvatska reprezentativka Ana Maria Marković otkrila je u podcastu The Players' Network nesvakidašnji detalj iz karijere, čak pet godina igrala je bez prednjeg križnog ligamenta.

ACL je puknuo 2018., a umjesto operacije i pauze od devet do 12 mjeseci, odlučila se za konzervativni pristup. Procjena liječnika bila je četiri do šest mjeseci oporavka bez zahvata, i to je prihvatila. Na teren se vratila već u četvrtom mjesecu, a idućih pet sezona profesionalno igrala bez ligamenta.

Operaciju je obavila tek kasnije, a priznaje da su i europski liječnici ostali zatečeni činjenicom da je na najvišoj razini nastupala s tako teškom ozljedom.

2.3.2026.
14:00
Sportski.net
