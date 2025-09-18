Fatalna plavuša kod Martina Baturine: Ona je najveća zavodnica u svijetu sporta

U svijetu u kojem se nogomet često povezuje s muškim idolima, sve više pažnje privlače i nogometašice koje, osim talentom na terenu, osvajaju i izgledom. Među njima posebno se ističe Alisha Lehmann (26), švicarska nogometašica i nova zvijezda talijanskog Coma, koju mnogi nazivaju najvećom zavodnicom u sportu. Prošlog je mjeseca Alisha Lehmna potpisala za Como u kojem za mušku prvu momčad nastupa i hrvatski nogometni reprezentativac Martin Baturina:

"Como ima jako puno potencijala. Došla sam u žensku Serie A igrati nogomet i nadam se da ću naći u ovoj ligi svoje mjesto pod suncem jakim i napornim radom i treninzima. Došla sam ovdje natjecati se i rasti kao sportaš. Ostalo će doći ako ostanem vjerna tome. Za mene je jednostavno: želim igrati što je više moguće, pomoći ekipi i uživati ​​u nogometu. Ono što volim jest to što Como nogomet kao igru i stil igre ​​shvaća ozbiljno, ali i stvara prostor za igračice da budu svoji" kazala je Alisha Lehman, prenosi njezine riječi Guardian.

Sve o Alishi Lehmann čitajte na portalu Net.hr.

Fenomen

Alisha Lehmann postala je mnogo više od sportašice. ona je fenomen koji je redefinirao pojam slave u modernom sportu. S titulama poput "najseksi nogometašice svijeta" koje joj dodjeljuju brojni mediji, ova fatalna plavuša uspjela je spojiti vrhunske atletske sposobnosti s magnetskom privlačnošću, stvorivši brend koji fascinira milijune ljudi diljem planeta. Također je puna nade za budućnost ženskog nogometa u Švicarskoj, za koju je prije sedam godina postigla svoj prvi gol i ima 62 nastupa. La Nati je u srpnju privukao rekordnu publiku na putu do četvrtfinala protiv Španjolske, jer se švicarska javnost više nego ikad angažirala oko ženskog nogometa, a Lehmann je navela:

"Europsko prvenstvo bilo je nezaboravno. Bilo je emotivno vidjeti koliko je ljudi došlo podržati nas. Stvarno vjerujem da je to promijenilo način na koji ljudi vide ženski nogomet u Švicarskoj i šire. Strast je tu, publika je stvarna. Sada je važno pretvoriti taj zamah u dugoročni rast.“

No, tko je zapravo Alisha Lehmann iza bljeskalica fotoaparata i euforije navijača?

Put Alishe Lehmann prema vrhu započeo je daleko od glamura, u malom švicarskom mjestu Tägertschi, gdje je rođena 21. siječnja 1999. godine. Nogomet je počela igrati s devet godina u lokalnom klubu FC Konolfingen, da bi kasnije prešla u redove BSC YB Frauen. Već tada je pokazivala izniman talent za postizanje golova, upisavši 25 pogodaka u 52 ligaška nastupa i postavši najbolji strijelac svoje momčadi.

Njezin talent nije prošao nezapaženo. Uskoro je uslijedio prelazak u Englesku, gdje je nosila dresove West Ham Uniteda i Aston Ville. Upravo je u Aston Villi doživjela punu afirmaciju, postavši ključna igračica i miljenica navijača, koji su je u sezoni 2021./2022. proglasili igračicom sezone. Njezina karijera nastavila se u Italiji, prvo u Juventusu, a od kolovoza 2025. brani boje kluba Como. Paralelno s klupskom karijerom, standardna je članica švicarske reprezentacije od 2017. godine, predstavljajući svoju zemlju na najvećim natjecanjima poput Svjetskog prvenstva 2023.

Kraljica društvenih mreža i globalni fenomen

Iako su njezine nogometne vještine neupitne, ono što Alishu Lehmann izdvaja jest njezina nevjerojatna popularnost izvan terena. S više od 17 milijuna pratitelja na Instagramu i gotovo 12 milijuna na TikToku, ona je službeno najpraćenija nogometašica na svijetu. Njezina popularnost tolika je da je na Instagramu nadmašila čak i švicarsku tenisku legendu Rogera Federera.

Njezin profil savršen je spoj sportskog i privatnog života. Dok s jedne strane objavljuje fotografije s utakmica i treninga, pokazujući svoju posvećenost sportu, s druge strane dijeli glamurozne trenutke, modne kombinacije i detalje iz svakodnevice. Upravo je ta autentičnost i sposobnost da se poveže s publikom ključ njezina uspjeha. Njezina pojava privlači toliku pažnju da joj je tijekom Europskog prvenstva 2025. dodijeljen osobni tjelohranitelj kako bi se nosila s golemim interesom navijača.

Mnogi analitičari ističu kako njezina "privlačnost i živahna osobnost privlače veću pažnju od njezinih nogometnih vještina". Iako je to mač s dvije oštrice, Lehmann je tu popularnost iskoristila kako bi promovirala ženski nogomet i inspirirala mlade djevojke diljem svijeta.

Fatalna privlačnost

Alisha Lehmann svjesno gradi imidž koji nadilazi sport. Njezini profili na društvenim mrežama prepuni su fotografija koje ističu njezinu ljepotu i besprijekoran stil, a mediji je redovito opisuju kao sportašicu koja besprijekorno spaja ulogu opasne napadačice na terenu i glamurozne zvijezde izvan njega. Njezina sposobnost transformacije, od sportske opreme do elegantnih haljina, fascinira javnost.

Ta je privlačnost nije ostavila samo u sferi društvenih mreža. Lehmann je zakoračila i u svijet mode, a njezina suradnja s poznatim brendom donjeg rublja Tezenis za Valentinovo izazvala je pravu buru na internetu. U intervjuu za švicarske medije izjavila je kako je otvorena za budućnost u manekenstvu.

"Važno je da se žena osjeća dobro i samopouzdano, a ovo donje rublje je izuzetno udobno. Sviđa mi se što ga može nositi svaka žena, bez obzira na tip tijela", izjavila je, pokazujući svijest o poruci koju šalje.

Obožavatelji su s oduševljenjem dočekali njezine fotografije, a mnogi su komentirali kako je "najljepša nogometašica svih vremena" te da njezin tadašnji dečko, brazilski nogometaš Douglas Luiz, "sretan čovjek". Njezina prirodna samouvjerenost i karizma pred kamerom samo potvrđuju da je njezin potencijal u svijetu mode neograničen.

Zvijezda na terenu i društvenim mrežama

Lehmann je poznata po svojoj brzini, vještini i atraktivnom stilu igre, no jednako snažan trag ostavlja i izvan terena. Na Instagramu ima milijune pratitelja, a svaki njezin potez prati se s jednakim zanimanjem kao i nogometne utakmice. Kombinacija sportskog duha, samopouzdanja i prepoznatljivog izgleda donijela joj je status globalne sportske ikone.

Unatoč ogromnoj slavi koju duguje svom izgledu i popularnosti na internetu, Alisha Lehmann uporno ističe kako želi da je javnost prepoznaje prvenstveno kao nogometašicu. U brojnim je intervjuima naglasila važnost napornog rada, discipline i posvećenosti sportu. Svjesna je da atraktivan izgled otvara mnoga vrata, ali njezina primarna strast ostaje nogometni teren.

"Naporno radim svaki dan. Želim biti najbolja verzija sebe u nogometu i to je moj glavni fokus", često ponavlja, prenose strani mediji.

Njezina sposobnost da balansira između dva svijeta – surovog profesionalnog sporta i blještavog svijeta mode i slave – čini je jedinstvenom pojavom. Ona dokazuje da snaga i ljepota ne isključuju jedna drugu, već da zajedno mogu stvoriti moćnu platformu za uspjeh.

Alisha Lehmann nije samo sportašica. Ona je simbol nove generacije sportskih zvijezda koje same kroje svoja pravila. Njezina priča dokazuje da se talent, upornost i pametno korištenje modernih platformi mogu pretvoriti u globalni uspjeh. Dok nastavlja zabijati golove, njezin utjecaj izvan njih samo raste, potvrđujući da je njezina prava snaga u sposobnosti da bude i vrhunska sportašica i nezaustavljiva ikona stila. Njezina budućnost, kako na terenu tako i izvan njega, čini se svjetlijom no ikad.

Konkurencija našoj Ani Mariji Marković

Njezina ljepota i šarm često se uspoređuju s onima hrvatske nogometašice Ane Marije Marković (25), koja je također stekla reputaciju jedne od najljepših sportašica na svijetu. Dok Marković svojim nogometnim nastupima i medijskim pojavljivanjima gradi sve veću popularnost, Lehmann se već etablirala kao međunarodna zvijezda – i na terenu i na društvenim mrežama.

Simbol nove generacije sportašica

Alisha Lehmann i Ana Maria Marković dio su generacije koja ruši stereotipe o nogometu. Pokazuju da sport i glamur mogu ići ruku pod ruku te da žene u sportu mogu biti jednako uspješne i privlačne. Njihovo rivalstvo po ljepoti zapravo je dodatni začin – obje su na glasu kao najljepše nogometašice svijeta, a često ih se uvrštava i među najljepše sportašice uopće.

Zavodnica bez premca

Dok rasprava o tome tko je „najljepša nogometašica“ ostaje otvorena, jedno je sigurno – Alisha Lehmann je svojim talentom, izgledom i medijskom prisutnošću postala simbol zavodljivosti u sportu. Za mnoge navijače i pratitelje upravo ona je danas najveća zavodnica svijeta sporta.

POGLEDAJTE VIDEO: Sandro Perković u podcastu Net.hr-a Maksanov korner kod Silvija Maksana: 'Kad smo izgubili od Gorice, prodavačica me nije htjela ni pogledati'