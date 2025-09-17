Trump na kraljevskoj večeri u dvorcu Windsor: Princeza Kate plijenila je poglede

Američki predsjednik Donald Trump i prva dama Melania Trump bili su gosti kraljevske obitelji u dvorcu Windsor u Velikoj Britaniji. Na svečanoj večeri žene su se predstavile u haljinama koje simboliziraju njihove zemlje. Kraljica Camilla odlučila se za svilenu haljinu u kraljevsko plavoj boji britanske dizajnerice Fione Clare, princeza Kate blistala je u zlatnoj čipkastoj haljini londonske dizajnerice Phillipe Lepley, a Melania Trump stigla je u haljini Caroline Herrere ikone Tjedna mode u New Yorku. Na banketu je bilo 160 gostiju za jednim stolom dugim preko 45 metara, na kojem je gorjelo 139 svijeća i bilo je postavljeno 1452 komada pribora za jelo. Posluživalo ih je više od 100 članova osoblja. Za samo postavljanje stola trebalo je tjedan dana.

Charles je rekao: "Ova jedinstvena i važna prigoda odražava trajnu vezu između naše dvije velike nacije. Usidren dubokim prijateljstvom između naših ljudi, ovaj odnos koji, s dobrim razlogom, naši prethodnici odavno nazivamo 'posebnim', učinio nas je sigurnijima i jačima kroz generacije. Naš narod se borio i umirao zajedno za vrijednosti koje cijenimo... slavili smo zajedno, tugovali zajedno i stajali zajedno u najboljim i najgorim vremenima."

Kralj se nije ustručavao spomenuti Rat za neovisnost, rekavši: "Moj peterostruki pradjed, kralj George III., sa svoje strane, nije štedio svoja čuda kada je govorio o revolucionarnim vođama. Danas, međutim, slavimo odnos između naše dvije zemlje koji sigurno ni Washington ni kralj George III. nisu mogli zamisliti. Ocean nas možda još uvijek dijeli, ali na toliko drugih načina sada smo najbliži rođaci.“