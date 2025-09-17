Hrvatska vojska pokazala svu svoju moć na poligonu kod Slunja: Anušić, Milanović i Medved sve pozorno pratili

U tijeku je najveća združena vojna vježba Oružanih snaga RH-a – Borbena moć 25, a provodi se u kopnenoj i zračnoj domeni vojnog poligona „Eugen Kvaternik“ kod Slunja te na pomorskom vojnom poligonu Žirje, a trajat će do 19. rujna, izvijestili su u subotu iz Ministarstva obrane (MORH).

To je od 2018. godine najveća združena vojna vježba, počela je 12. rujna i trajat će do 19. rujna, navodi se u priopćenju.

Sveobuhvatni proces vojnog planiranja kulminirao je danas na vojnom poligonu “Eugen Kvaternik” demonstracijom sposobnosti manevra i borbene moći svih novonabavljenih sustava uvedenih u operativnu uporabu u posljednjih godinu dana.

Na vježbi su prisutni predsjednik Zoran Milanović, ministar obrane Ivan Anušić, potpredsjednik Vlade Tomo Medved te Tihomir Kundid, načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH-a.

Na vojnom poligonu prikazana je moć vojske kroz proces modernizacije, uvježbavanja i integracije novih borbenih sustava. Tamo su Rafalei, Patrije, Bayraktari i drugi dronovi...