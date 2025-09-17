Korana je prekrasna, ali ova plavuša u crvenom bacila ju je u potpuno sporedni plan

U ovo doba godine rijeka Korana posebno dolazi do izražaja sa svojom ljepotom, ali Karlovčanke sijaju uvijek. Ovih dana, plavuša u crvenoj majici plijenila je pažnju dok se lagano šetala pored rijeke. Vrijeme je bilo idealno za boravak na suncu, obiteljsko druženje, ležerne šetnje i uživanje u babljem ljetu, po mnogima najljepšem dijelu godine. Atmosferu u Karlovcu prenosi KA portal.