Suspendirani nogometaš uspješan izvan terena? Pojavile se glasine o njemu i zanosnoj glumici

Mihajlo Mudrik, nogometaš Chelseaja, krajem prošle godine suspendiran je zbog pozitivnog antidopinškog testa. Mudriku su u krvi pronađene zabranjene supstance, a još se čeka B uzorak dopinškog testa koji ako bude pozitivan, Mudriku prijeti i do četiri godine suspenzije.

Mudrik se kune da nije namjerno uzimao doping, prošao je poligraf, a ukrajinski novinar je otkrio nedavno da je za sve kriva injekcija koju je Mudrik dobio u reprezentaciji i da su te matične stanice dobivene od krave koja je možda bila izložena meldoniju - zabranjenoj tvari koja je kasnije otkrivena u Mudrikovom uzorku. Injekciju je dao Igor Porobija, fizioterapeut ukrajinske reprezentacije.

Mudrik pokušava ostati u formi, a u formi pokušava ostati i što se tiče ljubavnog života. Pojavile su se glasine kako je Mudrik ozbiljno zagrizao za američku glumicu Jordyn Jones. Mudrik redovito komentira glumičine fotografije na Instagramu, a Sun prenosi da su možebitno bili zajedno u Parizu u Disneylandu.

Jones je najpoznatija po ulozi u sitcomu Shake It Up, a na Instagramu ju prati 9,2 milijuna pratitelja.