Nevrijeme potopilo Novo Mesto: Formira se nova superćelija koja ide prema susjedima

Olujno nevrijeme poharalo je Sloveniju tijekom poslijepodneva, a nad talijanskim Udinama formira se nova snažna superćelijska oluja koja se kreće prema Črnom Kalu, piše 24UR. Prate je jaki vjetrovi, obilne padaline i najvjerojatnije tuča, upozorava slovenski Meteoinfo.

Oko 14 sati "monsunski pljusak" zahvatio je područje oko Novog mesta, a osim cesta, poplavljeno je nekoliko zgrada, uključujući sportsku dvoranu Leona Štuklja. Cijela sportska dvorana Leona Štuklja bila je pod vodom, s najmanje 10 centimetara vode.

Šteta je najmanje 100 tisuća eura.

Nekoliko automobila ostalo je potopljeno pod vodom.

Uništen je i krov Osnovne škole Drska, a nastava je otkazana za sve učenike za srijedu i četvrtak. Nekoliko stabala iščupano je iz korijena oko škole, a moraju se provjeriti i električne instalacije.

Od ranog poslijepodneva u nekim dijelovima Slovenije traju jaki pljuskovi, a poplave su prijavljene s više mjesta.