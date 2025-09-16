STIŽE PROMJENA /

Pogledajte što nam se približava sa sjevera, snimke zabrinjavaju: DHMZ upalio alarme

Foto: Rainalarm/dhmz/vrijeme&radar

Za četiri regije upaljena su žuta upozorenja koja označavaju potencijalno opasno vrijeme

16.9.2025.
12:32
danas.hr
Rainalarm/dhmz/vrijeme&radar
Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izvijestio je da u Hrvatsku u utorak stiže postupno naoblačenje sa sjevera.

Na sjevernom Jadranu i unutrašnjosti mjestimice će padati kiša, dok su ponegdje mogući i izraženi pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji će pak biti sunčanije i u većini predjela suho. 

Puhat će prolazno jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu slab do umjeren jugozapadni i jugoistočni. Potkraj dana na sjevernom Jadranu jačat će bura. Najviša temperatura zraka bit će između 21 i 26, u Dalmaciji i do 29 Celzijevih stupnjeva.

Foto: Screenshot/Dhmz

Upaljeni alarmi 

Za četiri regije upaljena su žuta upozorenja koja označavaju potencijalno opasno vrijeme. U riječkoj, gospićkoj i karlovačkoj zbog mogućeg grmljavinskog nevremena, a na zapadnoj obali Istre zbog pojačane i potencijalno jake bure. 

Foto: Dhmz

Na stranici Rain Alarm, koja upozorenja za kišu temelji koristeći gotovo stvarne vremenske podatke, vidi se da nam se sa sjevera približavaju kišni oblaci. Crvena, narančasta i žuta boja prikazuju područja gdje se očekuje više padalina.  Slične radarske snimke imaju i DHMZ, te Vrijeme&radar.

Foto: Rain Alarm/screenshot

Foto: Screenshot/Dhmz

Foto: Vrijeme & Radar

Opasno vrijeme u Njemačkoj 

Podsjetimo, na opasno vrijeme upozorava i njemačka meteorološka služba (DWD). Crveno upozorenje vrijedi za pojas sjeverno od Hamburga -  između Kiela, Itzehoea, Neumünstera i obale Sjevernog mora.

Zbog obilne kiše postoji opasnost po život. Moguće su oborine do 50 litara po četvornom metru u samo šest sati. Službe upozoravaju građane da bi ulice, podvožnjaci i podrumi mogli poplaviti. 

POGLEDAJTE VIDEO: U dva sata 2000 udara munja, strahovito nevrijeme pogodilo je Istru: Evo kakvo je stanje na terenu

VrijemeVremenska PrognozaDhmz
