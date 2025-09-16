Pogledajte što nam se približava sa sjevera, snimke zabrinjavaju: DHMZ upalio alarme

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izvijestio je da u Hrvatsku u utorak stiže postupno naoblačenje sa sjevera.

Na sjevernom Jadranu i unutrašnjosti mjestimice će padati kiša, dok su ponegdje mogući i izraženi pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji će pak biti sunčanije i u većini predjela suho.

Puhat će prolazno jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu slab do umjeren jugozapadni i jugoistočni. Potkraj dana na sjevernom Jadranu jačat će bura. Najviša temperatura zraka bit će između 21 i 26, u Dalmaciji i do 29 Celzijevih stupnjeva.

Foto: Screenshot/Dhmz

Upaljeni alarmi

Za četiri regije upaljena su žuta upozorenja koja označavaju potencijalno opasno vrijeme. U riječkoj, gospićkoj i karlovačkoj zbog mogućeg grmljavinskog nevremena, a na zapadnoj obali Istre zbog pojačane i potencijalno jake bure.

Foto: Dhmz

Na stranici Rain Alarm, koja upozorenja za kišu temelji koristeći gotovo stvarne vremenske podatke, vidi se da nam se sa sjevera približavaju kišni oblaci. Crvena, narančasta i žuta boja prikazuju područja gdje se očekuje više padalina. Slične radarske snimke imaju i DHMZ, te Vrijeme&radar.

Foto: Rain Alarm/screenshot

Foto: Screenshot/Dhmz

Foto: Vrijeme & Radar

Opasno vrijeme u Njemačkoj

Podsjetimo, na opasno vrijeme upozorava i njemačka meteorološka služba (DWD). Crveno upozorenje vrijedi za pojas sjeverno od Hamburga - između Kiela, Itzehoea, Neumünstera i obale Sjevernog mora.

Zbog obilne kiše postoji opasnost po život. Moguće su oborine do 50 litara po četvornom metru u samo šest sati. Službe upozoravaju građane da bi ulice, podvožnjaci i podrumi mogli poplaviti.

