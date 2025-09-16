Turudić predstavlja izvješće o radu DORH-a: 'Nije me trebalo privoditi, kako su neki vaši kolege rekli'

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić danas je pred saborskim Odborom predstavio je Izvješće o radu državnih odvjetništava.

"Nije me trebalo privoditi, kako su neki vaši kolege rekli. Ja sam tu, ne izbjegavam svoje dužnosti, veseli me prezentirati rad DORH-a za koji držim da je 2024. bio izrazito dobar", rekao je Turudić te naglasio da ne bježi od činjenice da je bio na dužnosti samo polovicu ovog razdoblja.

"Kada sam postao glavni državni odvjetnik, odredio sam neke prioritete. Prvi je bio sprječavanje kadrovske devastacije. Nedostaje velik broj državnih odvjetnika. Drugi problem je visoka dobna struktura - preko 40 posto državnih odvjetnika i njihovih zamjenika je starije od 55 godina. Nama za 5 do 10 godina slijedi velika opasnost od daljnjeg pustošenja", upozorio je Turudić te istaknuo da je u suradnji s Ministarstvom pravosuđa povećana sistematizacija - raspisani su oglasi za popunu radnih mjesta, odaziv je iznenađujuće dobar.

'Kazneni postupak ne može trajati 15 godina'

"Opravdano je negodovanje javnosti da kazneni postupci traju predugo. Ne može postupak trajati 15 godina", istaknuo je Turudić te spomenuo da taj proces DORH nastoji skratiti.

"Moramo voditi računa da ne ovisimo sami o sebi. Često pored DORH-a u procesuiranju kaznenog djela sudjeluju ministarstva, sudski vještaci. Njihov rad zahtijeva vremena, to su stvari o kojima moramo voditi računa", rekao je, ali je istaknuo da je situacija bolja nego što je bila kada je preuzeo dužnost. Pohvalio je rad kolega i dodao: "Obaziremo na kritike, dobrodošle su, ali ustrajemo u tome da ne reagiramo na ad hominem napade", rekao je Trudić te citirao članak 6 Zakona o državnom odvjetništvu koji govori o zabrani pritiska na DORH.

Zaključno, Turudić je istaknuo da je zadovoljan postignutim rezultatima. Njegovo izlaganje trajalo je svega deset minuta, od predviđenih 20 minuta.

Uslijedila su pitanja zastupnika.

'Čekam da se prestanete smijati'

Što se tiče brzine trajanja postupaka, Turudić je istaknuo da je na sudovima da ubrzaju postupke. Rekao je da je Zakon o kaznenom postupku "kao poderane hlače" i da bi trebalo ići u njegove izmjene.

Zastupnicu Uršu Raukar-Gamulin je zanimalo koji "visoki izvor iz DORH-a" objavljuje podatke u javnost i "koja zemlja EU-a ima časopis koji uređuje glavni državni odvjetnik".

"Kako vi zovete zakon "lex AP", vi ste bili protiv tog članka, sada ga zagovarate", rekao je Turudić te zastupnicu zamolio da mu ne dobacuje i da se ne smije: "Čekam da se prestanete smijati", rekao je Turudić. "Vi se smijuljite koliko hoćete, ali nemate se pravo naglas smijati. Dakle, vi ste bili protiv članka 307., kako ga vi zovete "lex AP". Često čujem kako vapite zašto se taj članak ne primjenjuje. Primjenjuje se, mi provodimo izvide ali smo tu slabog oružja jer je članak koncipiran tako da se novinara ne može ništa pitati. Ne znam tko je visoki izvor lista koji navodite, gdje se govori o visokim izvorima. Možda ste vi visoki izvor, ja ne znam", rekao je Trudić. Dodao je da u uredničkom odboru časopisa rade tri profesora, uključujući prof. Ivu Josipovića. "Znam tko je tvorac vašeg pitanja", rekao je Turudić.

Raukar-Gamulin je Turudiću odgovorila da ga se ne boji i da je sebe postavio za urednika časopisa.

Turudić je komentirao i regionalnu suradnju s BiH za koju je rekao da je dobra i obostrana. Sa Srbijom, dodao je, suradnje nema, "ne našom krivnjom".

Uskoro više...