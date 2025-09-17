Od 1. listopada raste cijena plina: HERA objavila za koliko točno

Potrošači plina u javnoj usluzi od 1. listopada ove godine plaćat će plin devet posto skuplje u odnosu na sadašnje cijene, odlučila je Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA).

Odluka HERA-e u najbitnijem se poklapa s jučer iznesenim Vladinim proračunima u 9. paketu energetske pomoći stanovništvu o novim cijenama plina, prema kojima će mjesečni računi građana poskupjeti za četiri eura ili 9,5 posto. Prema izračunu regulatora, plin bi 1. listopada poskupio 17,3 posto da nema nastavka mjera pomoći Vlade.

"Krajnja cijena plina za kućanstva koja koriste javnu uslugu opskrbe plinom od 1. listopada iznosit će prosječno 53,8 eura po megavatsatu. Istodobno, s uključenom subvencijom krajnja cijena plina iznosit će prosječno 50 eura za megavatsat, što u odnosu na prosječnu cijenu plina s uključenom subvencijom do 30. 9. 2025., koja iznosi 49,5 eura za megavatsat, predstavlja povećanje od devet posto za sva distribucijska područja u Hrvatskoj", navodi se u odluci HERA-e.

Poskupljenje unatoč padu troška nabave

Zanimljivo je da do porasta cijene plina dolazi unatoč izračunu regulatora da je trošak nabave plina za plinare pao u odnosu na razdoblje koje završava 30. rujna ove godine. Naime, sadašnja cijena nabave plina koju je regulator odredio za plinare iznosi 37,5 eura za megavatsat, dok je nova cijena 35,5 eura za megavatsat ili za 5,3 posto manja.

Regulator, podsjetimo, utvrđuje cijenu nabave plina temeljem kretanja cijena plina na burzama. No, regulator je ipak podigao iznos cijene plina koju plaćaju građani zbog porasta troškova distribucije plina koji nisu mijenjani još od razdoblja prije koronakrize. Dosadašnji trošak distribucije plina od 5,9 eura za megavatsat HERA je podigla na 8,4 eura za megavatsat ili za 23 posto.

Nove cijene plina u javnoj usluzi na snazi su do 31. prosinca ove godine. Uoči isteka tog roka HERA će izaći s novim izračunom cijena plina. Iako Vlada svojim mjerama značajno utječe na cijene plina za građane u javnoj usluzi, regulirane cijene, s druge strane, utječu na komercijalne cijene. Naime, građani u svakom trenutku mogu izaći iz javne i prijeći u komercijalnu uslugu ako im plinare ponude povoljnije cijene.

POGLEDAJTE VIDEO: Nova poskupljenja zbog skuplje struje i plina? Stručnjak najavio crni scenarij: 'Bojim se...'