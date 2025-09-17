USKOK ponovno u akciji: Krijumčari ljudi uhićeni u Splitu

Splitsko-dalmatinska policija u srijedu po nalogu Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK) provodi uhićenja i hitne dokazne radnje.

Navedene radnje provode se na području Splita i Splitsko-dalmatinske županije u odnosu na nekoliko osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile kaznena djela vezana za krijumčarenje ljudi u sastavu zločinačkog udruženja.

USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.

Uskoro više...