ZLOČINAČKO UDRUŽENJE /

USKOK ponovno u akciji: Krijumčari ljudi uhićeni u Splitu

Foto: Davorin Visnjic/pixsell/Ilustracija

USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost

17.9.2025.
11:45
Erik Sečić
Splitsko-dalmatinska policija u srijedu po nalogu Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK) provodi uhićenja i hitne dokazne radnje. 

Navedene radnje provode se na području Splita i Splitsko-dalmatinske županije u odnosu na nekoliko osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile kaznena djela vezana za krijumčarenje ljudi u sastavu zločinačkog udruženja.

USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.

Uskoro više... 

UskokSplitKrijumčarenje Ljudi
