Zaiskrilo između Pavličeka i DP-a: 'Mislim da bi se DORH trebao baviti upravo vama'

Hrvatski sabor na svojoj današnjoj sjednici nastavlja raspravu o Izvješću glavnog državnog odvjetnika za 2024. godinu.

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić je u ranije u raspravi na odborima ustvrdio da je DORH samostalno i neovisno pravosudno tijelo, dok oporba tvrdi da se Turudić ponaša kao političar iz redova vladajućih i odugovlači s aferama u državnom vrhu.

Zastupnici su na početku sjednice minutom šutnje odali počast preminulom generalu Antu Rosi.

Zastupnica Dalija Orešković zatražila je stanku od deset minuta radi konzultacija. Istaknula je da HDZ upravlja radom glavog državnog odvjetnika. "Pozivam zastupnike da ovo ne pretvore u reprizu onoga što smo imali jučer na Odboru gdje je sabotiran naš pokušaj da nam Ivan Turudić objasni ono što imamo pravo pitati. Treba nam glavni državni odvjetnik koji ima podjednaku distancu i poštovanje prema svima", rekla je Orešković.

Drama oko izbora u Vukovaru

Ivan Penava također je zatražio stanku u ime kluba zastupnika DP-a. "Ono što DORH sigurno ne treba činiti je ono čemu smo svjedočili 25 godina - da imamo optužnice gdje su glavni osumnjičeni generalštab JNA po pitanju zločina iz Domovinskog rata gdje najopširnija optužnica s navedenih oko 1000 žrtava - od tada imamo muk na tu temu. Čini mi se nehigijenski za hrvatsko društvo i nehumano neprocesuirati glavne odgovore krivce - ne nekakve pijane bradate četnike, nego one školovane, koji su kopali rovove po Ovčarama i odrediti se prema tim stvarima", rekao je.

Domino i Suverenisti također su zatražili stanku. Marijan Pavliček istaknuo je "najnoviji slučaj političke korupcije u Vukovaru uoči drugog kruga izbora" gdje su "glasovi kupovani za 20 do 30 eura". "Ispitani su samo Suverenisti. Nitko iz DP-a tri i pol mjeseca od otvaranja slučaja nije bio ispritan, a cijela priča vodi do samog vrha DP-a", rekao je Pavliček.

Zastupnik Ivica Kukavica osjetio se osobno prozvanim. "Imate mogućnost kroz institucije to reći, a ne javno optuživati nas u DP-u", rekao je.

"Prozivati DP da je radio nečasne radnje, bez dokaza, mislim da bi se gospodine Pavliček DORH trebao baviti upravo s vama", rekao je Predrag Mišić.

Uključio se i Ivan Penava koji je Pavličeku poručio da postoje svjedoci kako je upravo on, Pavliček, kupovao glasove sa 100 i više eura.

Nikola Grmoja podsjetio je da se glavni državni odvjetnik ne smije svrstavati ni na čiju stranu. Upozorio je zastupnike: "Ako i ovu raspravu pretvorite u raspravu ZDS, sramite se, samo ću vam to reći."

Nakon stanke, Turudić je počeo iznositi izvješće pred zastupnicima.

"Malo sam zbunjen, ne znam što znače ove replike u rukama, ali valjda to tako mora biti", uvodno je rekao.

Foto: Screenshot Youtube

Počeo je podnositi izvješće:

"Nemam namjeru govoriti o brojevima, materijal je veliki, taksativno smo naveli što smo radili u 2024. Na dužnost sam stupio 27. svibnja 2024. Već u vašim zahtjevima za stanku uočio sam da se referirate na događaje iz 2025., povezane s izborima. Dolaskom na dužnost odredio sam prioritete – najvažniji je ubrzanje kaznenih i građanskih postupaka i njihova bolja efikasnost. Svjedoci smo, to je stav opće i stručne javnosti, da sudski postupci traju predugo. Dugotrajna pravda se pretvara u negaciju i postaje nepravda. Ako postupak traje 15-20 godina, upitan je doseg takvog postupka i upitna je poruka koja se šalje ljudima", naveo je.

"Da bi ostvarili taj cilj", naveo je, "trebalo je napraviti pojedine radnje – zaustaviti i potom postići bolje rezultate u kadrovskoj obnovi DORH-a."

Nastavio je: "40 posto državnih odvjetnika stariji su od 55 godina. Neki imaju i 69 godina, to je problem s kojim ćemo se tek susresti narednih godina i problem će biti sve veći. Prijeti nam opasnost od daljnje kadrovske devastacije. Da bi tome doskočili, u suradnji s Ministarstvom pravosuđa, koja je odlična, povećana je sistematizacija svih državnoodvjetničkih mjesta u RH."

Rekao je da je pokrenut proces imenovanja zamjenika općinskih, županijskih i glavnog državnog odvjetnika, da je proces u pounom zamahu.

"Tako ćemo pokušati spriječiti kadrovsku devastaciju. Time bi postigli optimalan broj od 885 zamjenika i državnih odvjetnika, sada ih radi 700-tinjak. Od tih 700-tinjak, zbog porodiljnih i bolovanja, rada u drugim institucijama, te uključivanja u Ministarstvo pravosuđa i slično, zapravo radi još manji broj. Ako bi se popunili do broja 885, za očekivati je da bi se povećao broj riješenih građanskih i kaznenih postupaka", rekao je Turudić.

