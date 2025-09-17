Krivotvorio sudski zapisnik pa se izvukao nagodbom: Živić s Uskokom dogovorio slobodu

Bivši sudac Općinskog suda u Slavonskom Brodu Mirko Živić u srijedu je na Županijskom sudu u Osijeku priznao krivnju te se nagodio s tužiteljstvom na 10 mjeseci zatvora koje će odraditi kroz rad za opće dobro na slobodi, a sve radi počinjene zlouporabe položaja i ovlasti te krivotvorenja isprava.

"Bivši sudac Živić i njegova obrana su zajedno zaključili da je u ovom trenutku najbolje za njega priznati krivnju i postići sporazum sa Uskokom. Temeljem tog sporazuma, jedinstvena kazna od 10 mjeseci zatvora, koju mu je izrekao Županijski sud u Osijeku, zamijenjena je radom za opće dobro na slobodi", potvrdio je za net.hr odvjetnik osuđenog, Fran Olujić.

Olujić podsjeća da je sudac Živić već ranije na vlastiti zahtjev razriješen dužnosti. "On je u mirovini i naprosto je procijenio da dugotrajni sudski postupak nije nešto u što se želi upustiti te je na ovaj način okončao ovaj kazneni postupak, koji bi inače sigurno na sudu trajao barem dvije do tri godine", kazao je Olujić.

U kaznu će mu biti uračunato 14 dana koje je proveo u istražnom zatvoru tako da će mu za tu satnicu biti umanjeno dosuđenih 600 sati dobrotvornog rada. A kad mu stigne poziv nadležnog tijela probacije, imat će osam dana za javljanje kako bi počeo s odsluženjem ostatka kazne na slobodi.

"Gdje će služiti rad za opće dobro ovisi o nadležnom Uredu za probaciju koji će, nakon što presuda bude dostavljena i Uredu i Mirku Živiću, prema njegovim osobnim podacima i prema njegovom obrazovanju i dosadašnjem životu zaključiti gdje će on taj rad za opće dobro odslužiti", zaključuje Olujić.

Krivotvorio sudski zapisnik i uskratio pravo na obranu

Prema optužbi, Živić je krivotvorio sudski zapisnik u kojem je odlučujući o produljenju istražnog zatvora za optuženog krijumčara ljudi Elmira B., u zapisniku naveo da su tom ročištu nazočili i članovi optužnog vijeća i odvjetnica optuženika Ana Maria Bogović, koja se na odluku o produljenju istražnog zatvora, prema tom zapisniku, nije žalila te se odrekla prava na žalbu.

No to nije bilo točno jer braniteljica Elmira B., kako je otkriveno kasnije, uopće nije bila na raspravi jer nije bila niti pozvana, a nisu prisustvovala niti dva suca iz Živićeva optužnog vijeća.

Također se otkrilo i da je Živić u e-spisu iskazao pravomoćnost tog rješenja i na taj način samovlasnim i protupravnim postupanjem, okrivljeniku Elmiru B. uskratio pravo na stručnu pomoć branitelja i temeljno pravo na podnošenje žalbe protiv odluke, a radi se o pravima zajamčenima Ustavom RH, Europskom konvencijom i Zakonom o kaznenom postupku.

