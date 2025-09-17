Proizvod za njegu dječje kože hitno povučen s tržišta, provjerite jeste li ga kupili

TURUDIĆ U SABORU /
Državni inspektorat (DIRH) naložio je povlačenje mlijeka za zaštitu od sunca za djecu SunKinds proizvođača Olival
Državni inspektorat (DIRH) povukao je Olivalovo mlijeko za zaštitu od sunca 'SunKids', SPF 50, lot: 29523, 03/27, 200 ml, koje se prodaje u Bipi.
"Ovaj proizvod predstavlja mikrobiološki rizik. Ukupan broj aerobnih mezofilnih mikroorganizama, kvasaca i plijesni je prekoračen", navodi inspektorat.
"Prestanite ga upotrebljavati te se obratite trgovcu kod kojeg ste ga kupili", poručuju iz DIRH-a.
