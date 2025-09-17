RODITELJI, OPREZ! /

Proizvod za njegu dječje kože hitno povučen s tržišta, provjerite jeste li ga kupili

Foto: Shutterstock/ilustracija

Državni inspektorat (DIRH) naložio je povlačenje mlijeka za zaštitu od sunca za djecu SunKinds proizvođača Olival

17.9.2025.
10:11
danas.hr
Shutterstock/ilustracija
Državni inspektorat (DIRH) povukao je Olivalovo mlijeko za zaštitu od sunca 'SunKids', SPF 50, lot: 29523, 03/27, 200 ml, koje se prodaje u Bipi.

"Ovaj proizvod predstavlja mikrobiološki rizik. Ukupan broj aerobnih mezofilnih mikroorganizama, kvasaca i plijesni je prekoračen", navodi inspektorat.

"Prestanite ga upotrebljavati te se obratite trgovcu kod kojeg ste ga kupili", poručuju iz DIRH-a.

Foto: Dirh

