Proizvod za njegu dječje kože hitno povučen s tržišta, provjerite jeste li ga kupili

Državni inspektorat (DIRH) povukao je Olivalovo mlijeko za zaštitu od sunca 'SunKids', SPF 50, lot: 29523, 03/27, 200 ml, koje se prodaje u Bipi.

"Ovaj proizvod predstavlja mikrobiološki rizik. Ukupan broj aerobnih mezofilnih mikroorganizama, kvasaca i plijesni je prekoračen", navodi inspektorat.

"Prestanite ga upotrebljavati te se obratite trgovcu kod kojeg ste ga kupili", poručuju iz DIRH-a.

Foto: Dirh

