Građani bijesni na novi paket mjera: 'Tako nam i treba kad nismo sposobni izaći na ulice...'

Vlada je jučer predstavila novi paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu, no ključna promjena koja dolazi s tim paketom izazvala je niz reakcija – od 1. studenog poskupljuju struja i plin, a najavljeno je i postupno ukidanje energetskih subvencija s ciljem prelaska na tržišne cijene.

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar izjavio je kako će se promjene uvoditi u dvije faze. Prva kreće od 1. studenog, kada će se računi povećati za tri eura, dok druga faza stupa na snagu 1. siječnja sljedeće godine kada slijedi dodatno povećanje od dva eura.

"To će biti tri eura povećanje u studenom i otprilike dva eura u siječnju", rekao je Šušnjar, dodavši da bi to za prosječan račun značilo povećanje od oko pet eura.

Kada je riječ o plinu, najavljeno je prosječno povećanje od četiri eura, također od studenog. U sektoru toplinarstva, u određenim distribucijskim područjima neće doći do poskupljenja, dok se u drugima očekuju minimalne korekcije cijena.

Građani ogorčeni: 'Tko nas uopće pita jel se narod s nečim slaže?'

Reakcije čitatelja na najave novih poskupljenja nisu izostale. Na Facebook profilu RTL-a Danas pitali smo vas što mislite o ovim mjerama Vlade, a odgovori su – jasni i direktni:

"Tako nam i treba kada nismo sposobni izaći na ulice i srušiti ovu bagru lopovsku s vlasti."

"Odlično, pohvalno, pravi blagoslov za građane. Hvala onima koji su ih doveli na vlast."

"Nama običnim ljudima je problem sve – cijene u trgovini, gorivo, režije, a plaća nek bude crkavica."

"Očito se Vlada previše odmorila tijekom ljeta pa sad smišljaju gdje će još novca uzeti. Gomila lopova!"

"Pa naravno da se slažemo, posebno mi penzići... Treba biti prvi u Europi po cijenama!"

"Ma tko nas uopće pita jel se narod sa nečim slaže. Kožu narodu gulite, katastrofalni ste."

"Kao da već nije dovoljno skupo sve, pa još treba sve poskupjeti. Dok je ovaca, bit će i vune."

