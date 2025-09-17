OBJAVILI JAVNI POZIV /

Država prodaje '3. maj': Od novog kupca traži se samo jedno

Država prodaje '3. maj': Od novog kupca traži se samo jedno
Foto: Goran Kovacic/pixsell

Poziv za dostavu obvezujućih ponuda otvoren je do 17. studenog

17.9.2025.
9:16
Maja Mahovlić
Goran Kovacic/pixsell
Centar za restrukturiranje i prodaju (CERP) objavio je javni poziv za prodaju riječkog brodogradilišta.

Novi “3.maj 1905” prodaje se za početnu cijenu od 6,6 milijuna eura - manje od vrijednosti temeljnog kapitala tvrtke u iznosu od 10,3 milijuna eura. To je ujedno iznos za koji je država napravila prijeboj svojih potraživanja sa starim trećemajskim društvom.

Javnim pozivom za prodaju ne traže se nikakvi poslovni planovi i ulaganja. Navodi se, međutim, obveza zadržavanja brodograđevne djelatnosti.

Poziv za dostavu obvezujućih ponuda otvoren je do 17. studenog.

"3. maj" radi na izgradnji novog polarnog kruzera za Scenic grupu vrijednog više od 200 milijuna eura, iz kojeg se od početka ove godine uspijevaju osigurati plaće četiristotinjak zaposlenika i svi ostali troškovi brodogradilišta, navodi Novi list. Brodogradilište je nedavno dobilo kredit od milijun eura za hitan popravak dizalica i strojeva.

