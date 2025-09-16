Ljudi pogubili živce zbog zastoja tramvaja na Držićevoj! Psovali ZET, vozače pa i Tomaševića

Čitateljica nam je poslala fotografije kaosa u širem centru Zagreba. Naime, zbog zastoja tramvaja, ljudi su nemoćno ostali na kiši.

"Vidim da pada kiša pa gotovo trčim na tramvaj, vozim se dvije stanice pa onda - zastoj. Točno na autobusnom kolodvoru stoji niz tramvaja koji se sve više gomilaju, a putnike nitko ne obavještava što se događa", rekla je čitateljica Net.hr-a. Kaže kako su ljudi postali nervozni i počeli napadati i psovati sve oko sebe, od drugih putnika, preko vozača sve do Tomaševića.

Foto: Čitateljica Net.hr

Nakon što je to potrajalo 15-ak minuta, čitateljica je pozvala taksi jer je vidjela da će zakasniti na posao.

Foto: Čitateljica Net.hr

A onda je stigao taksi...

"Taksi usluga ne potvrđuje vožnju barem 10 minuta, a onda slijedi čekanje taksista isto toliko. O cijeni nisam stigla ni razmišljati, ali bila je nešto više od 9 eura, s popustom", dodala je. Ni tu nije bio kraj njezine agonije.

"Već je nastala i gužva među automobilima pa me vozač vozio preko nogostupa, čime smo napravili i nekoliko prekršaja", dodala je ogorčena čitateljica. Javio nam se i čitatelj koji je automobilom krenuo na posao. Također ranije, svjestan da se zbog kiše zna stvoriti gužva.

"Ne znam zašto ljudi zaborave voziti čim im kap kiše padne na šajbu", požalio se.

Na stranicama ZET-a stajala je samo obavijest o zastoju tramvajskog prometa na Aveniji Marina Držića, kod Autobusnog kolodvora, u smjeru Dubrave zbog kvara tramvaja. Linije 2, 5, 6, 7 i 8 prometovale su preusmjerenim trasama.

Oko 15 sati, izvijestili su, došlo je do normalizacije prometa.