USKORO UŽIVO /

Vlada predstavlja nove mjere: Plenković će otkriti koliko rastu struja i plin

Foto: Neva Zganec/pixsell

Plenković će se javnosti obratiti na početku sjednice

16.9.2025.
12:38
Erik Sečić
Neva Zganec/pixsell
Vlada u utorak u 12.30 sati održava sjednicu na čijem je dnevnom redu paket mjera za zaštitu kućanstava i gospodarstva od rasta cijena vrijedan 175 milijuna eura.

Kao što se ranije najavilo, novi paket mjera predstavljat će postupno ukidanje energetskih subvencija na struju i plin.

Više detalja otkrit će premijer Andrej Plenković koji će se javnosti obratiti na početku sjednice.

Tijek sjednice pratite uživo na portalu Net.hr.

