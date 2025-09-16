Vlada predstavlja nove mjere: Plenković će otkriti koliko rastu struja i plin

STIŽE PROMJENA /
Pogledajte što nam se približava sa sjevera, snimke zabrinjavaju: DHMZ upalio alarme
Plenković će se javnosti obratiti na početku sjednice
Vlada u utorak u 12.30 sati održava sjednicu na čijem je dnevnom redu paket mjera za zaštitu kućanstava i gospodarstva od rasta cijena vrijedan 175 milijuna eura.
Kao što se ranije najavilo, novi paket mjera predstavljat će postupno ukidanje energetskih subvencija na struju i plin.
Više detalja otkrit će premijer Andrej Plenković koji će se javnosti obratiti na početku sjednice.
Tijek sjednice pratite uživo na portalu Net.hr.