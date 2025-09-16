Vlada predstavlja nove mjere: Plenković će otkriti koliko rastu struja i plin

Vlada u utorak u 12.30 sati održava sjednicu na čijem je dnevnom redu paket mjera za zaštitu kućanstava i gospodarstva od rasta cijena vrijedan 175 milijuna eura.

Kao što se ranije najavilo, novi paket mjera predstavljat će postupno ukidanje energetskih subvencija na struju i plin.

Više detalja otkrit će premijer Andrej Plenković koji će se javnosti obratiti na početku sjednice.

Tijek sjednice pratite uživo na portalu Net.hr.