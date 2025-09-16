Vatreni crv snimljen na hrvatskoj plaži: Pazite da ne stanete na njega!

POGLEDAJTE VIDEO /

U plićaku na dubrovačkoj plaži snimljen je vatreni crv ili crv mesožder. Ante Žunec s Katedre za biologiju mora Fakulteta prirodnih znanosti u Puli rekao nam je još prošle godine da je riječ o autohtonoj vrsti u Mediteranu te da u Jadranu njegova pojava nije ništa novo.

"Vatreni crv je termofilna vrsta što znači da preferira toplija mora i kako se more sve više zagrijava, tako je sve brojniji i pomiče se prema sjeveru Mediterana, samim time i sjeveru Jadrana pa ga je moguće vidjeti na Krku primjerice", objasnio je Žunec za Net.hr.

Vatreni morski crv spada u vrstu mnogočetinaša i može narasti do 35 centimetara, a srodan je kopnenim gujavicama. Najčešće je dugačak između pet i 10 centimetara, a prepoznatljiv je po žarko crveno-bijeloj boji po kojoj je i dobio ime. Tijelo mu čine brojni kolutići kojih može biti i do 100. Ispod škrga izbijaju sitne iglice odnosno četine koje su uglavnom spuštene prema dolje. Inače ga se može pronaći u području između donje granice oseke sve dokle se rasprostire posidonija, odnosno na nekoliko metara dubine pa sve do 40-ak metara.

Žunec tvrdi da vatreni crvi ne napadaju ljude, već ih izbjegavaju. No može se dogoditi da osoba stane na njega kao što je česta situacija s morskim ježevima. Njegove su četine vrlo tanke, poput iglica, i na sebi nose otrov koji u dodiru s kožom izaziva iritaciju.