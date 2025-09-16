Pogledajte spektakularno uništenje bombe kod Palagruže: 'Nismo je mogli izmjestiti'

U ponedjeljak u moru uz otok Palagruža na temelju prethodno dobivene informacije da je u moru na oko devet metara dubine uočena aviobomba najvjerojatnije zaostala iz Drugog svjetskog rata, na teren su policijskom plovilom došli policijski službenici specijaliziranog tima Jedinice specijalne i interventne policije-protueksplozijski ronitelji kako bi na siguran način uklonili eksplozivno sredstvo iz mora, objavila je PU spllitsko-dalmatinska.

"Preliminarnim pregledom utvrđeno je da nije moguće sigurno izmještanje, radi čega je donesena odluka da se ista uništi. Policijski službenici -protueksplozijski ronioci JSIP Split istu su u 15.15 sati kontroliranom eksplozijom uništili na poziciji pronalaska. Tijekom eksplozije nije bilo nikakvih oštećenja", navodi policija.

Dodali su kako su protueksplozijski ronitelji u Splitu dio specijalnih policijskih struktura - surađuju s jedinicama za protueksplozijsku zaštitu, imaju ronilačke kapacitete i opremu za intervencije pod vodom. Njihove operacije uključuju pronalazak, uklanjanje i/ili neutralizaciju eksploziva (mina, protubrodskih mina). Uloga im je i preventivna - pregledi, provjere objekata, suradnja u osiguranju javnih okupljanja te pružanje pomoći ostalim policijskim jedinicama kad treba roniti ili raditi pod vodom.

Foto: Pu Splitsko-dalmatinska

Specijalizirani za rad s minsko-eksplozivnim sredstvima

"Riječ je o policijskim službenicima koji uz ronilačke vještine su specijalizirani za rad s minsko-eksplozivnim sredstvima, a to znači da im se povjerava obavljanje najsloženijih zadaća kao što su pronalazak i izuzimanje eksplozivnih naprava pod vodom (mine, bombe, granate), uništavanje ili neutralizaciju tih sredstava, ronilačke intervencije u spašavanju, pronalasku nestalih osoba pod vodom, ali su i podrška podršku u protueksplozijskim pregledima, sigurnosti javnih događanja, osiguravajući da okolnosti budu sigurne kada je u pitanju prisutnost minsko-eksplozivnih sredstava u vodi ili na obali", navodi PU splistko-dalmatinska.