Podržavaju li Hrvati zabranu mobitela u školama? Jedan odgovor uvjerljivo vodi

Uoči početka nove školske godine Grad Zagreb uputio je preporuku svim osnovnim školama da zabrane korištenje mobitela tijekom boravka učenika u školi, uključujući i nastavu i odmore. Odluci je prethodila anketa provedena u školama, a u raspravu je bilo uključeno i gradsko Povjerenstvo za prevenciju ovisnosti koje je dalo stručnu preporuku.

Da je tema važna i građanima, pokazuje naša anketa u kojoj je sudjelovalo 1358 čitatelja. Čak 86 posto vas izjasnilo se da apsolutno podržava zabranu mobitela u školama, dok pet posto smatra da takva mjera nema smisla. Preostalih deset posto ispitanika drži da nisu krivi sami mobiteli, nego način na koji ih koristimo.

Foto: Danas.hr

Rasprava se nastavila i na društvenim mrežama, gdje ste s nama podijelili svoje mišljenje. Neki roditelji ističu kako djeca uopće ne bi trebala imati mobitele.

"Kao prvo, uopće ne znam zašto dijete treba imati mobitel! Oni nisu poslovni ljudi koji moraju kontaktirati poslovne partnere ili zaposlenike. Po meni, to je kriva uporaba. Isprika je "novo doba". Ma dajte, molim vas, koje novo doba... Dijete mora biti dijete u svakom vremenu, imati vremena za igru, istraživanje i ispitivanje svojih fizičkih granica te stvaranje vještina. Divimo se "danskom modelu", a ama baš ništa ne učimo iz dobrih primjera. Ništa... Lakše je ići linijom manjeg otpora... ili to nekome baš tako paše...", napisala je jedna korisnica.

Drugi upozoravaju da je problem toliko izražen da bi zabranu trebalo uvesti odmah, jer, kako kažu, "današnja djeca ne znaju ništa drugo osim mobitela", napisala je jedna korisnica.

Ipak, dio roditelja zauzeo je blaži stav. "Ne. Treba educirati što se smije i kada, a što se ne smije raditi s mobitelom. U današnje vrijeme niti mi odrasli, pa tako ni djeca, ne možemo biti bez mobitela. Ne smijemo zaboraviti koliko je puta upravo mobitel bio presudan kada je nekome trebala pomoć. Opet sve polazi od doma", napisala je jedna korisnica.

"Zabraniti korištenje mobitela u školama i na radnom mjestu. Kažnjavati sve sudionike u prometu koji koriste mobitel", napisao je jedan korisnik.

POGLEDAJTE VIDEO: Psihologinja otkrila kako mobiteli utječu na djecu u školi: 'Ovo je zaista neizvedivo'