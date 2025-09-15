Plenković udario po ljevici i desnici: 'Provokatori, parazitiraju na temama koje egzistiraju zadnjih 35 godina'

Premijer Andrej Plenković sudjelovao je u ponedjeljak na aktualnom prijepodnevu.

Novinarima je nakon toga dao izjavu za medije:

"Počelo je novo zasjedanje Sabora, aktualac prema očekivanjima – kao što su proteklih dva i pol mjeseca polarizirali situaciju, nastavili su s konstrukcijama o fabriciranom povijesnom revizionizmu i promociji ustaštva, okrivljavanje HDZ-a i mene za to. Ali realno to u društvu danas ne postoji, to potvrđuju i istraživanja Eurobarometra gdje su vrijednosti za koje se najviše zanimaju mladi sasvim suprotnog od onog što bi ljevica htjela nametnuti. Vidjeli smo signale isključivosti, netolerancije, retoriku dehumanizacije od hipodromskih kapita. Logičan je nastavak politike ili mi ili oni."

Praktički ni jedno pitanje nije bilo upućeno sadržajem na ekonomiju rekao je te nastavio: "Pa ni na standard, gospodarski rast, na nisku nezaposlenost, na nisku nezaposlenost, na potvrđeni najviši kreditni rejting agencije Standard & Poor’s."

"Mi smo odradili današnji aktualni sat, rastumačili javnosti različite pozicije isključive, netolerantne i dehumanizirajuće retorike ljevice te provokatorske nastupe krajnje desnih političkih predstavnika koji i jedni i drugi žele profitirati i parazitirati na temama koje egzistiraju zadnjih 35 godina, ali eto oni su se sjetili sada da bi baš to trebalo dominirati hrvatskim društvom, 25 godina u 21. stoljeću", naveo je.

Podcrtao je: "Da nije istina, mislio bih da se netko šali, ali je to tako."

O subvencijama plina i struje

Nastavio je govoriti o postupnom ukidanju subvencija za cijenu plina i struje i rekao da će se to usvojiti sutra na Vladi.

Dodao je: "Nastavit ćemo subvencije građanima te mikro, malim i srednjim poduzetnicima za cijenu struje i plina, ali ne kao ranije. Čitav okvir europske politike je da se, zbog postupne normalizacije na tržištu cijena energenata, vraća u ovu normalu koja nije kao što je bila prije energetske krize, koja je uzrokovana napadom Rusije na Ukrajinu. Ali se polako moramo vratiti u situaciju onoga u čemu živimo, a to je tržišno gospodarstvo. Pritom, naravno, uz postupno otpuštanje mjera, gdje se nastavlja daljnje subvencioniranje i ljudi će i dalje plaćati jeftinije nego da nema tih mjera. Idemo s ciljanim, kalibriranim mjerama prema onima kojima je pomoć najpotrebnija.

Osobito ugroženim skupinama s vaučerima od 70 eura i za struju i plin, to je 117 tisuća ljudi u Hrvatskoj koji će koristiti te vaučere, kao i pružatelji socijalnih usluga – od udomiteljskih obitelji, nezaposleni hrvatski branitelji, i važno – nastavak potpore u 25 gradova gdje postoje studentski centri, nastavak potpore za prehranu studenata pa će cijena obroka ostati 0,86 eura."

Završio je da bi ovaj paket trebao težiti oko 175 milijuna eura.

Ograničena cijena prehrambenim proizvodima, kaže, nije u paketu mjera koje će se donijeti u utorak na Vladi.

" Ona nema rok trajanja, ostat će vrijediti, hoće li se ići u manje modifikacije – nije tema sutra", rekao je.

Zašto je bio na Thompsonovom koncertu?

Uslijedila su pitanja novinara koji su pitali žele li građani slušati ono što se govorilo na aktualcu?

"Pa ja sam to i rekao, što mislite, do koga je", upitao je.

Na opashu da oporba kaže da je to sam Plenković nametnuo kada je otišao na probu Thompsonu, a onda i ministri koji su bili na samom koncertu, odgovorio je: "Zašto nema stvarne optike zašto se koncert održao? Zašto propuštamo reći notorne stvari? Ova ista oporba koja histerizira i hiperventilira i stvara fabriciranu tezu o povijesnom revizionizmu i širenju ustaštva optužuje nas. Bacajukantu prljave vode, ako se može baciti na Plenkija - što bi rekao istinoljubivi Grmoja - bacimo je. Tko je odobrio koncert u Zagrebu? Tomašević, Možemo i SDP. Da nije bilo njihovog odobrenja, koncerta ne bi bilo. Odgovornost za održavanje koncerta, u smislu dozvole, je na vlasti Grada Zagreba."

Nastavio je o tome što je oporba radila prije koncerta.

"Kroz medije su govorili sigurnosno ugroza - širila se priča koliko će biti mrtvih, ranjenih, stampeda. Je li Zagreb to mogao podnijeti? Gle čuda – najveći plaćeni koncert navodno ikada i niti jednog zapaljenog auta, niti jednog razbijenog izloga, niti jedne tuče. Bilo je neko neprimjereno pjevanje, na temelju kojeg je policija postupala dan prije. Angažman hrvatskih institucija, države i policije bio je da sve prođe u najboljem redu. Je li sve prošlo u redu? Jest", rekao je.

Odgovorio je i zašto su on i pojedini ministri bili na probi.

"Možda je interes mene - čiji ministar kroz policiju radi pripremu koncerta, možda je i interes mene čija ministrica Hrstić kroz zdravstvene službe radi pripremu - da vidimo kako će to sve skupa proći. Ako je to problem i razlog za histerizaciju – onda su to lažne i izmišljene teze polarizacije koje provodi Milanović. Vodite računa, jedna od predstavnica u Saboru napisala je da ljudi koji su tamo došli, njih 500 tisuća, da je bila riječ o hipodromskim kopitima. Primjeri dehumanizacije su zastrašujući i nema dekvatne reakcije. Postoje dvostruki kriteriji koji su zaštitni znak hrvatskog medijskog prostora. Hvala Bogu da postoji HDZ na desnom centru s uključivim politikama i normalnom hrvatskom orijentacijom na rast gospodarstva", rekao je.

Nasavio je: "Vidjeli smo dva mjeseca hiperventiliranja, histerizacije i velikih napora da se sve zabrani i da se kažnjava, da policija valjda trči i za svakim tko ima nešto slučajno na majici ili ako kaže nešto, ne daj Bože, u kafiću. Dakle, jedan totalitarni refleks SDP-a zbog jedne jedine pjesme zadnjih 35 godina ili obilježja jedne postrojbe iz Domovinskog rata. I da bi onda sad, pred Saborom, ako je to istina, najednom došli na to da se približavaju onome što je reklo Vijeće za suočavanje s posljedicama totalitarnih režima – em su nekonzistentni, em su oni ti koji su zabranitelji, em su konfuzni. Ne mislimo ništa, mislimo da nikakve zabrane ne bi pomogle u rješavanju problema. Rješavanje problema je u obrazovnom sustavu, edukaciji, kućnom odgoju, određivanju prema ključnim trenucima vrlo turbulentne povijesti hrvatskog naroda 20. stoljeća."