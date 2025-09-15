Zrakoplov tražio izvanredno slijetanje na Franju Tuđmana: Pitali smo zračnu luku što se dogodilo

Zrakoplov kompanije Eurowings na liniji Stuttgart - Thesalloniky zatražio je ponedjeljak u jutarnjim satima izvanredno slijetanje u Zračnu luku Franjo Tuđman, potvrdili su iz Zračne luke.

Sukladno propisanim procedurama aktiviran je lokalni postupak za izvanredno slijetanje. Zrakoplov je sigurno sletio, nije bilo ugroze za putnike, posadu ili infrastrukturu.

Iz zračne luke nisu htjeli komentirati o razlozima izvanrednog slijetanja.

