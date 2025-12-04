Max Verstappen uoči velikog finala: 'Znam da sam u glavama svojih suparnika'

Do nedjelje navečer, Max Verstappen mogao bi biti peterostruki svjetski prvak Formule 1 i vozač koji je ove sezone postigao jedan od najvećih sportskih povrataka ikad.

Verstappen je uvjeren kako se uoči posljednjeg okršaja sezone na Velikoj nagradi Abu Dhabija nalazi 'u glavama' svojih suparnika.

"Nikad ne zadovoljavam s time da nisam dovoljno dobar", rekao je uoči 'finala' Verstappen koji je prije osam utrka zaostajao 104 boda u prvenstvu i 70 za Norrisom.

"Još uvijek nije pod mojom kontrolom, ali barem postoji borba i to što smo u njoj je je bonus. Čak i ako ne pobijedimo, neće biti bolno jer znam gdje smo izgubili i znam da općenito nismo bili najbrža momčad."

Verstappenov najveći deficit ove godine bio je nakon što je Piastri pobijedio na Velikoj nagradi Nizozemske, trenutak kada je čak i Norris izgledao loše. Već na sljedećoj utrci, Velikoj nagradi Italije početkom rujna, Red Bull je pronašao novu izvedbu, ali unatoč tome Verstappen je u igri samo zato što je McLaren počeo posrtati, njihovi vozači su se spoticali o sebe i griješili, a isto vrijedi i za momčad.

Posljednjih osam utrka Verstappen je osvojio pet pobjeda, jedno drugo i dva treća mjesta. Zak Brown, glavni izvršni direktor McLaren Racinga, nazvao ga je "neumoljivim" i usporedio ga s likom iz horor filma koji se stalno vraća u život kako bi prestrašio svoje žrtve.

"Znam da nikada neću odustati. Znam da uvijek pokušavam izvući maksimum iz toga. Može li me se pobijediti taj dan? Naravno. Mislim, svatko može biti pobijeđen taj dan, ali možeš li me pobijediti 24 utrke u godini? Ne. To je nešto što ako se želiš boriti za prvenstvo, to je nešto što moraš održavati, a to je najteži dio", rekao je Verstappen u velikom razgovoru za BBC pa dodao:

"Moj mentalitet je oduvijek bio isti. Zato sam se ranije u karijeri ponekad i frustrirao jer sam znao što trebam učiniti, jednostavno nije bilo moguće. Ili to nisam mogao pokazati zbog mnogo faktora, ali znao sam da je to uvijek bilo tu. Ali naravno, do 2021. nikada nisam imao automobil koji se mogao boriti i za prvenstvo, tako da je onda nemoguće to stvarno pokazati."

Borba do kraja

Za Norrisa i Piastrija, kaže, "naravno, malo je stresno, što je normalno kada se borite za svoj prvi naslov. Ali istovremeno, oni i dalje imaju vrlo brz automobil na koji se mogu osloniti."

Bez obzira na oporavak Red Bulla i McLarenovu pogrešivost, Verstappen kaže da je "prilično iznenađen" što u posljednju utrku ulazi s još uvijek šansom za naslov.

"Normalno, kada ste tako nisko - a naravno i gore do tog trenutka, samo je išlo gore, gore, gore, zar ne? Dakle, u to vrijeme nije bilo pravog nagovještaja da bismo mogli preokrenuti situaciju ili barem drastično smanjiti tu razliku. Ali uspjeli smo, i to je nešto na što smo jako ponosni. I sretan sam što sam u toj borbi do kraja. Također, pretpostavljam da je uzbudljivo za sve to što nije samo između dva vozača jedne momčadi. Uvijek je bolje kada je uključena još jedna momčad."

Ako osvoji prvenstvo, kaže, to neće biti njegova najzadovoljavajuća sezona. Za to bira 2023., kada je pobijedio u rekordnih 19 od 22 utrke.

"Ovo je bila stvarno dobra sezona, vjerojatno moja najbolja sezona, ali je ponekad bila i frustrirajuća jer nismo bili dovoljno brzi."

Jedina mrlja na njegovom popisu ove sezone bila je Velika nagrada Španjolske, kada je izgubio živce nakon što je njegova momčad stavila pogrešne gume pod zakašnjeli sigurnosni automobil.

Našao se pod napadom i na kraju je, čini se, namjerno udario u Mercedes Georgea Russella, što mu je donijelo kaznu od 10 sekundi i spustilo ga s petog na deseto mjesto. Tih devet bodova moglo mu je dobro doći ovog vikenda.

"Lako sam mogao reći: 'Na tvrdim sam gumama, moja utrka je gotova', a vi ste jednostavno pustili sve da prođu. Ali ja nisam takav. Naravno, reakcija koja je proizašla iz toga nije dobra. Ali istovremeno, to je zato što uvijek, kada sam u automobilu, dajem 100 posto."

Veliki finalni obračun Formule 1 pratite UŽIVO u nedjelju u 14 sati uz tekstualni prijenos na portalu Net.hr