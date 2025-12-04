Sve ili ništa u Abu Dhabiju: Evo kako Max Verstappen može do pete uzastopne titule

Sezona Formule 1 došla je do svog vrhunca. Nakon 23 uzbudljive utrke, odluka o prvaku past će u posljednjem okršaju sezone na Velikoj nagradi Abu Dhabija. Po prvi put od 2010. godine, tri vozača ulaze u finale s matematičkim šansama za naslov: Lando Norris, Max Verstappen i Oscar Piastri. Iako je Norris u najboljoj poziciji, Verstappenova pobjeda u Katru potpuno je zakomplicirala situaciju i osigurala dramatičnu završnicu na stazi Yas Marina.

Trenutno stanje: Norris vodi, ali Verstappen prijeti

Uoči odlučujuće utrke, vozač McLarena Lando Norris vodi u poretku s 408 bodova. Njegova prednost, koja se nekada činila sigurnom, istopila se nakon nekoliko lošijih rezultata i strateških pogrešaka, posebice na VN Katra.

Aktualni četverostruki prvak, Max Verstappen, iskoristio je svaku priliku i sada se nalazi na drugom mjestu s 396 bodova, samo 12 manje od Norrisa. Treći kandidat je drugi vozač McLarena, Oscar Piastri, sa 392 boda, što ga čini autsajderom, ali i dalje opasnim konkurentom.

Poredak vozača:

Lando Norris (McLaren): 408 bodova

Max Verstappen (Red Bull): 396 bodova

Oscar Piastri (McLaren): 392 boda

Verstappenov put do naslova: Svi mogući scenariji

Za Maxa Verstappena, koji lovi povijesnu petu uzastopnu titulu, kalkulacije su jasne, ali nimalo jednostavne. Njegova sudbina ne ovisi samo o njegovom rezultatu, već i o plasmanu Landa Norrisa. Nizozemac mora završiti na postolju kako bi uopće imao šansu za obranu naslova.

Evo svih scenarija u kojima Verstappen može postati prvak:

Ako Verstappen pobijedi (osvoji 25 bodova): Osvaja titulu ako Lando Norris završi na 4. mjestu ili niže.

Ako Verstappen završi 2. (osvoji 18 bodova): Osvaja titulu ako Norris završi na 8. mjestu ili niže, pod uvjetom da Oscar Piastri ne pobijedi u utrci.

Ako Verstappen završi 3. (osvoji 15 bodova): Osvaja titulu ako Norris završi na 9. mjestu ili niže, također pod uvjetom da Piastri ne pobijedi.

Ukoliko Verstappen završi na 4. mjestu ili niže, gubi svaku šansu za naslov, bez obzira na rezultate svojih konkurenata.

Sudbina u tuđim rukama

Ključno je naglasiti da Verstappenu ni pobjeda ne jamči naslov. Najveća prepreka mu je Lando Norris, kojem je za osvajanje svoje prve Formula 1 titule dovoljno završiti na postolju (prva tri mjesta), neovisno o Verstappenovom plasmanu.

Dodatnu komplikaciju predstavlja i pravilo o izjednačenju bodova. U malo vjerojatnom scenariju da Verstappen i Norris završe s istim brojem bodova, prvak bi postao Norris. Naime, oba vozača, kao i Piastri, imaju po sedam pobjeda ove sezone, pa bi se gledao broj drugih mjesta, gdje je Norris u uvjerljivoj prednosti.

Verstappen se tako nalazi u poziciji lovca, gdje mora voziti na pobjedu i nadati se da će Norris imati loš dan. Staza Yas Marina, na kojoj je 2021. u kontroverznoj završnici osvojio svoj prvi naslov, ponovno će biti pozornica za povijesni okršaj koji će fanovi pratiti bez daha.

