Drama na stazi i izvan nje uoči Velike nagrade Abu Dhabija

Predsjednički izbori FIA-e trebali bi se održati sljedeći tjedan, a glavni (i jedini) kandidat je Mohammed Ben Sulayem. No, pravna zamrznuta mogla bi poništiti njegovu pobjedu u veljači.

O čemu se radi

Tri su kandidata izrazila interes za "utrku" protiv Ben Sulayema – Amerikanac Tim Mayer, Švicarka Laura Villars i belgijska novinarka Virginie Philpott. No, neobičnost u pravilima izbora FIA-e znači da niti jedan drugi kandidat ne može izazvati Bena Sulayema jer predsjednički kandidati moraju predati listu svojih potencijalnih potpredsjednika za sport, koje je potrebno odabrati iz svake od šest globalnih regija FIA-e.

No, popis Svjetskog vijeća sadrži samo jednog kandidata iz Južne Amerike, Brazilku Fabianu Ecclestone – suprugu bivšeg šefa Formule 1 Bernieja, a ona je već članica tima Bena Sulayema, piše BBC.

To sprječava bilo kojeg drugog kandidata da imenuje potencijalnog potpredsjednika za sport iz Južne Amerike, što znači da nitko drugi ne može ući u izborni proces.

Najdalje je išla Laura Villars, njezin odvjetnik već je zatražio hitnu odluku pariškog suda kako bi se izbori privremeno obustavili, no oni će se ipak održati prema rasporedu u Taškentu, Uzbekistan, a Ben Sulayem će dobiti drugi četverogodišnji mandat. Iako sud još nije donio konačnu odluku, Villars je u priopćenju za medije navela da je sudac „odlučio da se nepravilnosti vezane uz predsjedničke izbore moraju ispitati“.

Predstavnik FIA-e rekao je: „Francuski sud je donio svoju odluku 3. prosinca, potvrdivši da će se izbor za predsjednika FIA-e održati 12. prosinca na Generalnim skupštinama FIA-e u Taškentu, Uzbekistan.

„FIA ostaje fokusirana na nadolazeće Generalne skupštine i raspravu s članicama diljem svijeta o važnim pitanjima za motorsport i automobilsku mobilnost.“

Sve ovo dolazi u vrijeme dok se Lando Norris, Max Verstappen i Oscar Piastri bore za titulu.

