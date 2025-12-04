FREEMAIL
PREGLED DANA /

Pamela Anderson mijenja prezime, evo kako će se sada zvati: 'Želim se vratiti korijenima'

4.12.2025.
23:01
RTL Direkt
Profimedia
Liječnik Matthewa Perryja zbog ketamina osuđen na dvije i pol godine zatvora. 

Pamela Anderson više neće biti Anderson. Za skandinavski Vogue priznala je da bi se voljela vratiti korijenima. A to znači ravno u Finsku. Pirje nego se njezina obitelj preselila u Kanadu, prezivali su se Hyytiäinen. Dakle, možda ćemo uskoro dobiti Pamelu Hyytiäinen

Neposlušne časne iz Salzburga ne odustaju od Instagrama. 

U videu pogledajte Direktov pregled četvrtka

 

