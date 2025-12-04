Pamela Anderson mijenja prezime, evo kako će se sada zvati: 'Želim se vratiti korijenima'

Liječnik Matthewa Perryja zbog ketamina osuđen na dvije i pol godine zatvora.

Pamela Anderson više neće biti Anderson. Za skandinavski Vogue priznala je da bi se voljela vratiti korijenima. A to znači ravno u Finsku. Pirje nego se njezina obitelj preselila u Kanadu, prezivali su se Hyytiäinen. Dakle, možda ćemo uskoro dobiti Pamelu Hyytiäinen

Neposlušne časne iz Salzburga ne odustaju od Instagrama.

U videu pogledajte Direktov pregled četvrtka