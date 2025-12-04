FREEMAIL
ŽERA U DIREKTU /

Frontmen Crvene Jabuke o 40 godina karijere, Halidu i Sarajevu

Bilo je to prije dva tjedna u Zagrebu, Arena je gorila, svi su uglas s bendom pjevali svaku pjesmu od početka do kraja. Možda postoje već 40 godina, ali itekako su popularni. Vjetar se vezat ne može, Zovu nas ulice, Nekako s proljeća, Ima nešto od srca do srca - riječ je o Crvenoj Jabuci. Već desetljećima tvornici hitova, koja će 40 godina karijere proslaviti u 40 gradova. U Zagrebu su pjevali Miss Sarajevo, posvećenu gradovima stradalima u ratu, ali i Čardak Halida Bešlića. 

Frontman legendarnog sarajevskog benda, Dražen Žerić Žera gostovao je u RTL Direktu.

4.12.2025.
23:14
RTL Direkt
KoncertGlazbaCrvena Jabuka
