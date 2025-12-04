Pitali smo vas treba li miješati politiku i Eurosong: Ovo su odgovori

RUBRIKA PITAMO VAS /

Hoće li, zbog načina na koji je njihova vlada vodila rat u Gazi, Izrael biti izbačen s Eurosonga? U ovim trenucima o tome raspravljaju članovi Europske radiodifuzne unije.

Pitanje je to koje je podijelilo zemlje koje sudjeluju na natjecanju. Irska, Španjolska, Slovenija i Nizozemska već su objavile da neće sudjelovati ako Izrael bude nastupao dok je Njemačka odlučila izići s natjecanja ako Izrael ne bude nastupao.

Osim ove rasprave, u četvrtak će se odlučivati i o pooštravanju glasanja kako bi ograničili utjecaj politike na rezultate.

O ovoj temi u našoj stalnoj rubrici "Pitamo vas" i vas smo pitali "Treba li miješati i politiku i Eurosong?" Sada donosimo neke od odgovora - pogledajte ih u videu