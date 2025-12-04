Snimili tajnu Putinovu kći u Parizu: 'Mogla bi ga nazvati i reći - tata, prestani!'

OBJAVLJENA SNIMKA /

Ukrajinski YouTube kanal TSN objavio je u srijedu video u kojem novinar TSN-a Dmitro Svjatenko tvrdi da je u Parizu u Francuskoj susreo navodnu kći ruskog predsjednika Vladimira Putina, Elizavetu Krivonogih. Novinar ju je pitao podržava li politiku svoga oca, a ona mu je odgovorila 'što ja imam s tim'.

Njezina majka je ruska milijunašica Svetlane Krivonogih, koja je bogatstvo je navodno stekla zahvaljujući romantičnoj vezi s Putinom. Elizaveta Krivonogih rođena 2003. godine te "nevjerojatno nalikuje" ruskom predsjedniku. Navodi se i da je Elizaveta Krivonogih poznata pod imenom Luiza Rozova.

Putin nije službeno priznao očinstvo, ali Elizavetino srednje ime je Vladimirovna, što znači "kći Vladimira", što je dodatno potaknulo nagađanja.

Radi u pariškim galerijama Studio Albatros i L Galerie, a studira umjetnost i kulturni menadžment na privatnom sveučilištu ICART u Parizu.

Na snimci se čuje Svjatensko koji kaže: Prije tri tjedna, tvoj je otac ubio mog brata. Kako živiš u toj Europi koja je navodno puna mržnje?' Kasnije navodi da u Kijevu trenutačno nema struje, da trešte sirene za uzbunu te pita što misli o politikama njezina oca. "Podržavaš li ga", upitao je. Ona je odgovorila: "Što ja imam s tim?" Svjatenko ustvrđuje da je on njezin otac i da u najmanju ruku, može ga nazvati i reći: "Tata, prestani bombardirati Kijev." On potom navodi da bi mogla otići u Kijevi i biti protuzračna obrana: "Bolja od bilo koje rakete Patriot. Ili bi mogla otići u Pokrovsk kako bi ovo sve moglo stati."