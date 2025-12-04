Bivša Missica na smrt zatukla 18-mjesečnog sina svog dečka: Okriven brutalan razlog

Bivša Missica Trinity Poague (20) optužena je da je u svojoj studentskoj sobi pretukla 18-mjesečnog sina svog dečka na smrt dok je njezin partner otišao po pizzu. Optužena je za planirano ubojstvo, okrutnost prvog stupnja prema djeci, teško ubojstvo i teške tjelesne ozljede. Tvrdi da je nevina, piše Metro.co.uk.

Tužitelji su kao motiv naveli želju da ima vlastito dijete sa svojim dečkom Julianom Williamsom. Cimerici Paris je slala poruke da želi udariti dijete. Napisala joj je da Romeo mrzi nju, a i ona njega. Romeo Jaxton Angeles pronađen je bez svijesti 14. siječnja 2024. godine na Državnom sveučilištu Georgia Southwestern. Ozljede su bile fatalne.

Bivša Miss Donalsonvillea tvrdi da je dijete palo s kreveta noć prije. Međutim, "unakažena" jetra i ozljede mozga nisu ukazivale na posljedicu pada. Noć prije tragedije, Poague i Julian otišli su na večeru s Romeom. Poague je kasnije zamolila svoju cimericu da spava u njezinoj sobi jer je dijete navodno bilo nemirno, a njezin dečko nije bio od pomoći.

'Otkotrljao se s kreveta'

Cimerici je rekla da se Romeo prije toga otkotrljao s kreveta, ali prema snimkama s njezina telefona nakon "pada" vidi se da se dijete normalno ponaša. Nije imao ni modrica po sebi. Studentica Lilly Waterman ispričala je za lokalnu televiziju da je u to vrijeme čula dijete kako dugo plače i da su "svi govorili da je odjednom prestalo".

Sljedećeg dana, oko podneva, njezin dečko otišao je po pizzu. Poague ga je navodno nazvala dok je bio vani, rekavši da dijete ne diše i da ne zna što se dogodilo. Williams ga je hitno odvezao su bolnicu. Oko 16 sati je preminuo. Tužitelj Lewis R. Bud Lamb je na sudu rekao kako dječak noć prije nije imao nikakve ozljede.

"Ali dok je dijete stiglo na hitnu nakon što je provelo 35 minuta u toj sobi s Trinity Poague, imalo je svježe modrice na licu", dodao je.

Ozljede su bile stravične

Romeo je imao i krvarenja u mozgu, posjekotinu na jetri i nekoliko modrica po cijelom licu i vratu. Lamb je rekao da je imao i prijelom kosti na stražnjem dijelu glave koji je krvario.

"To je akutna ozljeda. Nije to ozljeda koja se dogodila noć prije. To nije ozljeda koja se realno mogla dogoditi padom djeteta s kreveta, sa stolice ili bilo čime drugim. To je ozljeda koja se doslovno mogla dogoditi samo nekoliko minuta prije nego što je ovo dijete dovedeno na hitnu", rekao je

WT Tim Gamble III, Poaguein odvjetnik, rekao je da je Williams bio dečko koji ju je kontrolirao i da je pio noć prije incidenta. Iako je Gamble priznao poruke između Poague i njezine cimerice, rekao je da istražitelji nemaju dokaza da je počinila zločin.

Poague je oduzeta titula Miss Donalsonville nakon uhićenja. Osnovan je GoFundMe za pomoć Jaxtonovom ocu i prikupljeno je više od 12.000 dolara.

