Natjerali dijete da pogubi muškarca koji mu je ubio obitelj: Sve je gledalo više od 80.000 ljudi

Više od 80.000 ljudi u Afganistanu okupilo se na stadionu gdje su svjedočili javnoj egzekuciji koju je izveo dječak (13), na nagovor talibana.

Sve se dogodilo zbog osvete za ubojstvo 13 članova obitelji dječaka, za koje je ubijeni muškarac osuđen.

Vrhovni sud priopćio je da su dječaku ponudili mogućnost oprosta, čime bi se osuđeniku poštedio život, ali je on inzistirao na smrtnoj kazni. Nakon toga su mu u ruke dali pištolj iz kojeg je u muškarca ispalio tri hica, piše Times of India.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Nakon ubojstva - molitva

“Na kraju okupljanja, održane su molitve za jačanje nacionalne sigurnosti, za bolji pristup ljudi njihovim legitimnim pravima te za ispravnu primjenu islamske šerijatske pravde u cijeloj zemlji”, priopćio je Vrhovni sud.

Talibani su publici zabranili nošenje mobitela i kamera na stadion na kojem se događaja egzekucija.

Ipak, video snimljen izvan stadiona prikazuje golemo mnoštvo koje se okupilo kako bi svjedočili pogubljenju.

The Taliban carried out a public execution of a man in a stadium before 80,000 spectators in Khost province!

What's even more alarming is that @AmuTelevision reports the executioner was a 13-year-old boy who pulled the trigger !!

This should Trigger a warning to the world.… pic.twitter.com/qbRpEPjPpn — Nilofar Ayoubi 🇦🇫 (@NilofarAyoubi) December 2, 2025

Smrtne kazne su određene za još dvojicu sudionika ubojstva članova obitelji dječaka, ali nisu izvršene jer neki od nasljednika žrtava nisu bili prisutni.

Jedanaesto javno pogubljenje

Ovo je bilo jedanaesto pogubljenje koje su talibani proveli prema strogom tumačenju šerijatskog prava, a prema kojem kazne za zločine ubojstva, preljuba ili krađe mogu biti egzekucija, amputacija ili javno bičevanje, piše Independent.

Od preuzimanja vlasti 2021. godine, nakon kaotičnog povlačenja američkih i NATO snaga, talibani su ženama i djevojkama u Afganistanu zabranili srednjoškolsko i visoko obrazovanje te većinu oblika zaposlenja.

POGLEDAJTE VIDEO: Panično bježe od talibana, obećana im je evakuacija: 'Amerikanci me izbacili, a Nijemci udarali štapom i bacili suzavac'