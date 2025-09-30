Talibani isključili internet i mobitele u cijeloj zemlji: Sumnja se da je ovo razlog

Internet i mobilne telefonske usluge ne rade u Afganistanu, izvijestili su stanovnici i nadzorne službe u utorak, a talibanska administracija nije ponudila objašnjenje.

U prošlosti su talibani izrazili zabrinutost zbog online pornografije, a vlasti su posljednjih tjedana prekinule optičke veze s nekim pokrajinama, navodeći kao razlog "zabrinutost za moral".

'Čuvanje moralnosti'

NetBlocks, međunarodna organizacija za praćenje pristupa internetu, izjavila je da je internet isključen u fazama.

"Afganistan je usred potpunog prekida interneta dok talibanske vlasti poduzimaju mjere usmjerene na čuvanje moralnosti", objavio je NetBlocks na svojoj web stranici.

