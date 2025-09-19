Talibanska vlada uklonila je knjige koje su napisale žene iz sveučilišnog nastavnog sustava u Afganistanu, u sklopu nove zabrane koja također uključuje predavanja o ljudskim pravima i seksualnom uznemiravanju, piše BBC

Oko 140 knjiga autorica – među kojima i naslovi poput „Sigurnost u kemijskom laboratoriju” – našlo se među 680 knjiga koje su proglašene „problematičnima” zbog „antišerijatskih i protutalibanskih stavova”.

Sveučilištima je također naređeno da više ne smiju predavati 18 predmeta, a talibanski dužnosnik izjavio je da su oni „u sukobu s načelima šerijata i politikom sustava”.

Ova uredba najnovija je u nizu ograničenja koja su Talibani uveli otkako su se vratili na vlast prije četiri godine. Samo ovaj tjedan zabranjen je optički internet u najmanje 10 provincija po naredbi vrhovnog vođe Talibana, a dužnosnici su rekli da je svrha te odluke sprječavanje nemoralnog ponašanja.

Iako su pravila pogodila mnoge aspekte života, žene i djevojke posebno su teško pogođene: zabranjen im je pristup obrazovanju nakon šestog razreda, a jedan od posljednjih puteva do daljnje obuke ukinut je krajem 2024. kada su tiho zatvoreni programi za primalje.

Sada su na meti čak i sveučilišni predmeti o ženama: šest od 18 zabranjenih izravno se odnosi na žene, uključujući Rod i razvoj, Ulogu žena u komunikaciji i Žensku sociologiju.

Talibanska vlada izjavila je da poštuje prava žena „u skladu sa svojim tumačenjem afganistanske kulture i islamskog prava”.

Praznina u obrazovanju

Član odbora koji je pregledavao knjige potvrdio je zabranu knjiga koje su napisale žene, rekavši za BBC Afghan da „sve knjige čije su autorice žene nije dopušteno predavati”.

Zakia Adeli, bivša zamjenica ministrice pravosuđa prije povratka Talibana na vlast i jedna od autorica čije su knjige završile na listi zabranjenih, nije bila iznenađena ovom odlukom.

„S obzirom na ono što su Talibani činili tijekom protekle četiri godine, nije bilo nerealno očekivati da će nametnuti promjene u nastavnom planu i programu”, rekla je.

„S obzirom na mizoginu ideologiju i politiku Talibana, sasvim je prirodno da, kada ženama nije dopušteno studirati, njihove misli, ideje i djela budu također potisnuti.”

Nove smjernice, u koje je BBC Afghan imao uvid, izdane su krajem kolovoza.

Ziaur Rahman Aryubi, zamjenik akademskog ravnatelja Ministarstva visokog obrazovanja talibanske vlade, napisao je u pismu sveučilištima da su odluke donesene od strane „vjerskih učenjaka i stručnjaka”.

Zabranjeni i iranski autori

Osim knjiga autorica, zabrana je navodno usmjerena i na knjige iranskih autora ili izdavača, a jedan član odbora za pregled knjiga rekao je za BBC da je svrha bila „spriječiti infiltraciju iranskog sadržaja” u afganistanski nastavni plan.

Na popisu od 50 stranica, koji je poslan svim sveučilištima u Afganistanu, nalazi se 679 naslova, od kojih su 310 djela iranskih autora ili izdanih u Iranu.

Dvoje različitih izvora, uključujući jednog člana odbora za pregled knjiga, reklo je za BBC Afghan da je odluka donesena kako bi se „spriječila infiltracija iranskog sadržaja” kroz nastavu.

Susjedne zemlje ionako imaju napet odnos, sukobljavajući se posljednjih godina oko pitanja poput prava na vodu. Iran je također prisilio više od 1,5 milijuna Afganistanaca, koji su živjeli u zemlji, da se od siječnja vrate preko granice uslijed rastućeg anti-afganskog raspoloženja.

Odluka je zabrinula neke predavače; jedan profesor na jednom sveučilištu, koji je govorio pod uvjetom anonimnosti, rekao je da se boji kako će prazninu biti gotovo nemoguće popuniti.

„Knjige iranskih autora i prevoditelja služe kao glavni most između afganistanskih sveučilišta i globalne akademske zajednice. Njihovo uklanjanje stvara značajnu prazninu u visokom obrazovanju”, rekao je.

Profesor s Kabulsko sveučilišta rekao je za BBC da su pod takvim okolnostima prisiljeni sami pripremati poglavlja za udžbenike, vodeći računa o pravilima i zabranama koje je nametnula talibanska vlada.

No ključno pitanje je mogu li se ta poglavlja pripremiti u skladu s globalnim standardima ili ne.

