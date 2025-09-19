Ostaci rakete pronađeni u NATO-ovoj članici nakon drame s ruskim dronovima

Navodni dijelovi rakete za koju se vjeruje da je korištena za obaranje drona možda su pronađeni u istočnoj regiji Lublinu, rekla je poljska vojna policija, više od tjedan dana nakon što je Poljska, uz potporu NATO-ovih zrakoplova, oborila ruske dronove u svojem zračnom prostoru.

Očekuje se da će lublinska podružnica vojne policije u četvrtak obaviti forenzički pregled tih dijelova, priopćile su vlasti na X-u.

Prošli tjedan Poljska je izjavila da su ruski dronovi narušili njezin zračni prostor tijekom noći na srijedu dok je Rusija napadala Ukrajinu, gdje ratuje od veljače 2022.

Rusija je rekla da nije ciljala Poljsku.

