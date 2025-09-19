Trump i Melanija morali prisilno sletjeti, poseban helikopter imao problema!

Helikopter koji je prevozio američkog predsjednika Donalda Trumpa i prvu damu prisilno je sletio na malom lokalnom aerodromu u Londonu tijekom povratka iz Chequersa, seoske kuće britanskog premijera Keira Starmera u zračnu luku Stansted na povratku u SAD.

Glasnogovornica bijele kuće Karoline Leavitt potvrdila je da je uzrok "manji hidraulički problem" te da se tim odlučio za prisilno slijetanje "iz predostrožnosti", prenose svjetski mediji.

Trump i njegova supruga Melanja "sigurno su se ukrcali u pomoćni helikopter", dodala je Leavitt.

Foto: Profimedia

Foto: Profimedia

Nije jasno točno o kakvom hidrauličnom problemu se radilo. Prema Međunarodnom vijeću za zrakoplovne znanosti, helikopteri često koriste hidrauličnu snagu za upravljanje komandama leta i sustavima stajnog trapa jer mogu isporučiti visoki tlak u kompaktnom sustavu.

Posebni helikopteri

Hitne službe uočene su na pisti u Lutonu nakon slijetanja, kao i oba Trumpova helikoptera. Riječ je o posebno prilagođenim letjelicama poznatima kao "bijeli vrhovi". Helikopter koji prevozi predsjednika poznat je i kao Marine One.

Opremljeni su sustavima za raketnu obranu i ometanje radara i elektronikom dizajniranom da izdrži elektromagnetski impuls nuklearne eksplozije.

Zbog sigurnosnih razloga, Marine One često leti u skupini identičnih helikoptera kao mamci.

Trump je koristio helikopter za putovanje između različitih lokacija tijekom svog drugog državnog posjeta Ujedinjenom Kraljevstvu.

Američki predsjednik i prva dama srijedu su proveli u dvorcu Windsor s kraljevskom obitelji gdje su se družili na svečanom državnom banketu. U četvrtak se Trump sastao s britanskim premijerom gdje su potpisali sporazum o tehnološkom partnerstvu.

POGLEDAJTE VIDEO: Povijesni susret Trumpa i kralja Charlesa: 'Stvara se nova povijest u izazovnim vremenima'