U glavnom gradu nađene dvije bombe iz Drugog svjetskog rata: Tisuće moraju hitno napustiti domove, zatvorene ulice

Tisućama ljudi u centru Berlina naređeno je da se evakuiraju u četvrtak navečer nakon što je u rijeci Spree tijekom građevinskih radova otkrivena zaostala neeksplodirana bomba iz Drugog svjetskog rata. Dva dana ranije, pronađena je još jedna bomba sovjetske proizvodnje na gradilištu Neuendorfer Straße.

Bombu će deaktivirati u ranim jutarnjim satima kada će ronioci moći i detaljno pregledati eksplozivnu napravu. Trenutačno je na četiri metara dubine i prekrivena muljem i sluzi, što komplicira cijelu operaciju.

Policija je postavila sigurnosti perimetar od 500 metara u gusto naseljenom području u središtu njemačke prijestolnice. Policajci su išli od vrata do vrata unutar tog područja kako bi obavijestili stanovnike o naredbi za evakuaciju, jednoj od najvećih u Berlinu posljednjih godina.

Alle Personen sind aufgefordert den Sperrkreis umgehend zu verlassen. Bitte rechnen Sie damit, dass die Sperrmaßnahmen die Nacht andauern werden. Erst nach der vollständigen Evakuierung wird unsere #Kriminaltechnik die #Weltkriegsbombe begutachten und dann entscheiden ob und wann… pic.twitter.com/oPFmv3mX8z — Polizei Berlin (@polizeiberlin) September 18, 2025

"Naši ronioci i forenzičari pripremaju se trenutačno za deaktiviranje bombe", izvijestila je jutros policija.

Očekuje se da će se moći vratiti svojim domovima u petak ujutro, prenosi Deutsche Welle.

Lokalni mediji pišu o dugim redovima u hitnom skloništu tijekom onći u gradskoj vijećnici u berlinskoj četvrti Mitte, gdje stotine ljudi čekaju da se prijave za noćenje. Još jedno sklonište u školi otvoreno ne iza ponoći.

Sovjetska bomba na gradilištu

Obustavljen je i brodski promet na rijeci Spree kroz grad, zatvorene su ulice, a ne vozi ni druga linija podzemne željeznice.

Samo dva dana ranije, na gradilištu Neuendorfer Straße otkrivena je još jedna bomba od sto kilograma iz Drugog svjetskog rata sovjetske proizvodnje, prenosi Bild. Otkrili su se je radnici u srijedu tijekom iskapanja ispred novoizgrađene stambene zgrade i alarmirali policiju.

Budući da je bomba, s mehaničkim upravljačem, još uvijek relativno dobro očuvana, stručnjaci će je također deaktivirati u petak.

Do tada naprava je prekrivena vodenim jastukom kako bi se zaštitila od vanjskih prijetnji. Na ovom području oko 12.400 ljudi mora se evakuirati iz sigurnosnih razloga.

Deaktiviranje bombe planirano je za 9 sati ujutro, ako sve prođe po planu.

Evakuacijom su pogođeni i Vivantes Klinikum Spandau (djelomična evakuacija, zatvaranje hitne pomoći), dom za starije i nemoćne Katharinenhof (zabranjen ulazak i izlazak tijekom deaktivacije), osnovna škola Lynar te dva vrtića.

