Svjedok krvoprolića i susjed heroj: 'Ležale su u lokvi krvi. Izvukao sam dijete koje je sjedilo na kauču'

Cure detalji nezamislivog krvoprolića u stanu u Leopoldstadtu gdje je 44-godišnji muškarac srpskog podrijetla ustrijelio suprugu, 24-godišnju kćer i 26-godišnjeg muškarca. Liječnici kažu da se mlada žena u kritičnom stanju i dalje bori za život.

Napadač je pobjegao u svom Mercedesu, a pronađen je mrtav u vozilu nedaleko od mjesta zločina. Austrijski Heute kao navodni motiv zločina spominje skori razvod para.

Susjed Oliver (33) vratio se iz kupnje kada je čuo neobične zvukove. Isprva tome nije pridavao previše pažnje, no kada je čuo dozivanje upomoć, odmah je digao uzbunu.

U stanu obitelji iz Srbije je, tvrdi, ugledao "mnogo krvi".

"Nikad nisam doživio ništa slično niti sam mislio da hoću", ispričao je za Heute.

Spasio dječaka

Dvije žene ležale su u lokvama krvi. "Cilj mi je bio izvući iz stana dječaka od tri ili četiri godine koji je sjedio na kauču", opisao je šokirani susjed.

Preplašeni pas cvilio je na stubištu te ga je, zajedno s dječakom, odveo susjedu.

Nakon toga je doveo naoružane policajce koji su čekali ispred vrata.

"Nisam mogao spavati cijelu noć, još se tresem", opisao je heroj iz Austrije. "Ne razmišljaš o tome, vratiš se iz kupovine i zatekneš krvoproliće", kaže.

Svemu je navodno prethodila žestoka svađa 44-godišnjaka i supruge. Kći je očito imala loš predosjećaj kobnog dana i prije zločina upozorila susjede: "Nemojte se iznenaditi ako postane glasnije i ako čujete čudne zvukove. Moji roditelji se razvode".

POGLEDAJTE VIDEO: Objavljene poruke nakon ubojstva Kirka: Pogledajte što su pisali ubojica i njegov cimer