Dječak (7) preminuo od opasne bakterije: Škola zatvorena, sva djeca na antibioticima

Sedmogodišnji dječak preminuo je od posljedica infekcije bakterijom meningokoka. Dječak je bio učenik osnovne škole u Potsdamu. Sada, svi školski kolege, djeca i treneri iz sportske grupe, kao i osobe iz njegova okruženja, koji su bili s njim u kontaktu, moraju preventivno uzimati antibiotik, piše Fenix.

"Duboko me pogodila vijest o smrti djeteta", izjavio je gradonačelnik Potsdama, Burkhard Exner.

"U ovom bolnom trenutku želim izraziti iskrenu sućut obitelji – suosjećamo s njima, kao i s prijateljima i školskim kolegama preminulog djeteta", dodao je.

Cjepivo ne pruža apsolutnu zaštitu

Grad je najavio da će roditelji sve djece koja su bila u kontaktu s dječakom dobiti pismenu obavijest i biti pozvani u Zavod za javno zdravstvo. Škola je trenutačno zatvorena.

"Preventivna primjena antibiotika je dokazana i važna mjera za sprečavanje moguće bolesti“, rekao je zamjenik ravnatelja Zavoda za javno zdravstvo u Potsdamu, Marco Solinski. Iako cjepivo može pružiti zaštitu, postoji više tipova meningokoka, pa zaštita nije apsolutna.

Meningokok je bakterija koja može izazvati ozbiljne i u rijetkim slučajevima po život opasne bolesti, poput meningitisa (upale moždanih ovojnica) ili sepse. Prenosi se bliskim kontaktom, primjerice putem sline ili nosnog sekreta. Simptomi uključuju visoku temperaturu, jaku glavobolju, ukočenost vrata, osip s malim točkicama nalik krvarenju ispod kože, ili općenito jako loše opće stanje.

