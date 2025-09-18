Osumnjičeni za nestanak male Madie proslavio izlazak iz zatvora cigaretom i hamburgerom. Nije se uspio sakriti

Glavni osumnjičeni u slučaju nestanka britanske djevojčice Madeleine McCann, 49-godišnji Christian Brueckner izašao je iz njemačkog zatvora Sehnde blizu Hannovera te je skriven na stražnjem sjedalu automobila zatamnjenih stakla njegovog odvjetnika uspio izbjeći objektive fotoreportera koji su danima čekali ispred kaznionice.

No, fotografi su ga sustigli kada se nakratko zaustavio u restoranu jednog lanca brze prehrane. Bild ga je snimio kako puši cigaretu, odjeven u lila košulju, bez hlače i tenisice, prije nego što je pojeo hranu. Navodno je naručio pileće medaljone sa slatko-kiselim umakom, hamburger i topli napitak, prenosi Sky News.

Iako je nosio sunčane naočale, mnogi su ipak prepoznali njegove crte lica koje su viđali na naslovnicama i televiziji diljem svijeta.

Nakon 15 minuta, napustio je restoran dok je policija blokirala ulicu kako bi mu omogućila da slobodno izađe. Odvezen je u crnoj Audi limuzini u kojoj ga je pokupio njegov odvjetnik Friedrich Fulscher sat vremena ranije.

Uvjeti za slobodu

Nije poznato kamo je otišao nakon što je odslužio sedmogodišnju kaznu za silovanje 72- godišnje Amerikanke u Praia da Luzu, dvije godine prije nego što je Madie nestala. Kao dio uvjeta za puštanje na slobodu, ugrađen mu je elektronički pečat na gležnju, morao je predati putovnicu i registrirati stalnu adresu kod službenika za probaciju.

"Ovo je pokušaj državnog odvjetništva da ga zadrži u nekoj vrsti pritvora prije suđenja. To nećemo prihvatiti", kazao je njegov drugi odvjetnik Philipp Marquort.

Njemački tužitelj Hans Christian Wolters, zadužen za istragu u slučaju malene Madie, vjeruje da je Brueckner oteo i ubio trogodišnjakinju na obiteljskom odmoru u portugalskom ljetovalištu Praia da Luz 2007. godine. Djevojčica je nestala iz kreveta u hotelskom kompleksu dok su njezini roditelji večerali u obližnjem restoranu.

Brueckner je odbio razgovarati s britanskom policijom nakon što je pušten iz zatvora. Tvrde da su mu poslali međunarodno pismo zahtjeva u kojem ga pozivaju da razgovara s njima, što je on odbio.

"Zatražili smo razgovor s ovim njemačkim osumnjičenikom, ali iz pravnih razloga to se može učiniti samo putem međunarodnog pisma zahtjeva koje je podneseno. Osumnjičenik ga je naknadno odbio. U nedostatku razgovora, ipak ćemo nastaviti provoditi sve održive istrage", izvijestila je metropolitanska policija, prenosi Mirror.

'Opasan psihopat'

Osumnjičenik, koji je već osuđivan za seksualno zlostavljanje djece, krađu, trgovinu drogom i krivotvorenje, poriče bilo kakvu umiješanost.

"On je opasan psihopat i nadamo se da neće počiniti još zločina, ali vjerojatno hoće", poručio je Wolters za Sky news. Tvrdi da ima "dovoljno" dokaza za podizanje optužnice protiv njega, ali da ne može opravdati njegovo uhićenje.

Njemačka policija ga je označila kao glavnog osumnjičenog za nestanak Madeleine McCann u lipnju 2020. godine, što su roditelji djevojčice nazvali "najznačajnijim pomakom u istrazi u 13 godina".

Vlasti vjeruju da je provalio u stan u Ocean Club kompleksu u Praia da Luzu, gdje je Madeleina obitelj bila na odmoru i oteo djevojčicu.

U to je vrijeme živio na trošnoj farmi nasuprot pješačke staze koja ide do plaže gdje su se Madeleine i njezina obitelj igrali i provodili vrijeme na odmoru.

Osumnjičenik je napustio unajmljeni posjed godinu dana prije nego što je Madeleine nestala, ali policija smatra da je tada živio u kamperu iz ranih 1980-ih, redovito putujući posjećujući Portugal i Njemačku.

Njegov mobitel lociran je na području blizu mjesta gdje je Madie nestala. Osim toga, zabilježen je poziv od 30 minuta sat vremena prije nego što je djevojčica nestala.

Christianu također prijeti ponovljeno suđenje nakon što se tužiteljstvo žalilo na oslobađajuću presudu s nepovezanim optužbama za silovanje i seksualno uznemiravanje djece.

