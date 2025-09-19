Snažan i dug potres pogodio zemlju u kojoj ima mnogo Hrvata: 'Kuća se pomaknula, bilo je čudno'

KOD POLUOTOKA KAMČATKE /
Rusiju pogodio potres magnitude 7,8! Izdano upozorenje za cunami: Prijete razorni valovi
Naknadno je jačina potresa smanjena na 5,5 stupnjeva
Potres jačine 5,6 stupnjeva po Richteru pogodio je u 1.55 sati po lokalnom vremenu Čile. Epicentar je bio na dubini od 94 kilometra, 40 kilometara istočno od La Tirane. Naknadno je jačina potresa smanjena na 5,5 stupnjeva.
Prema svjedočanstvima korisnika EMSC-a bio je jak i bučan.
"Predmeti su se jako ljuljali", napisao je jedan.
"Dugo i bučno", opisao je drugi
"Puno se ljuljalo na 14. katu. Najmanje jačina pet",
"Vrlo dug potres",
"Kuća se pomaknula, bilo je čudno", nižu se komentari.
