Snažan i dug potres pogodio zemlju u kojoj ima mnogo Hrvata: 'Kuća se pomaknula, bilo je čudno'

Potres jačine 5,6 stupnjeva po Richteru pogodio je u 1.55 sati po lokalnom vremenu Čile. Epicentar je bio na dubini od 94 kilometra, 40 kilometara istočno od La Tirane. Naknadno je jačina potresa smanjena na 5,5 stupnjeva.

'Dugo i bučno'

Prema svjedočanstvima korisnika EMSC-a bio je jak i bučan.

"Predmeti su se jako ljuljali", napisao je jedan.

"Dugo i bučno", opisao je drugi

"Puno se ljuljalo na 14. katu. Najmanje jačina pet",

"Vrlo dug potres",

"Kuća se pomaknula, bilo je čudno", nižu se komentari.

