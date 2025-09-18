Rusija na udaru snažnih potresa: Jačina od čak 6,2 po Richteru

Kamčatku je u četvrtak predvečer po srednjoeuropskom vremenu pogodio snažan potres magnitude 6,2 po Richteru, izvijestio je EMSC. Epicentar se nalazio u moru, na koordinatama 53.233° sjeverne geografske širine i 160.407° istočne dužine, na dubini od 46 kilometara.

Glavni grad poluotoka, Petropavlovsk-Kamchatski, smješten oko 120 kilometara jugozapadno od epicentra, broji oko 187.000 stanovnika. Stanovnici tog područja izvijestili su o jakom podrhtavanju tla. "Vrlo snažno je bilo", "Jako se treslo", "Mačke su odmah istrčale van", samo su neki od komentara onih koji su osjetili potres.

Ubrzo nakon glavnog udara, zabilježena su još dva naknadna potresa u moru kod Kamčatke, magnitude 6,1 i 5,7 po Richteru, što dodatno pojačava zabrinutost zbog potencijalnih šteta i opasnosti za lokalno stanovništvo.

Za sada nema službenih podataka o ljudskim žrtvama niti materijalnoj šteti, no vlasti apeliraju na oprez i prate situaciju zbog učestalih naknadnih potresa. Kamčatka, poznata po svojoj seizmičkoj aktivnosti, nalazi se unutar tzv. Pacifičkog vatrenog prstena, regije koja je posebno osjetljiva na vulkanske erupcije i potrese.

Podsjetimo, tek krajem srpnja ovaj poluotok pogodio je još snažniji potres magnitude 8,8 po Richteru, koji je izazvao tsunami visine do četiri metra, oštetio građevine i natjerao stanovnike na evakuaciju diljem Tihog oceana.

Seizmolozi upozoravaju da Kamčatka i dalje ostaje rizično područje, te da bi naknadni potresi mogli biti značajni, zbog čega lokalne vlasti i dalje prate svaki pomak tla.