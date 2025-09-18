Probijen monstrum ispod Alpa! Najdulja podzemna željeznička veza na svijetu: 'Povijesni dan'

Radnici su u četvrtak probili podzemni željeznički tunel između Austrije i Italije koji će povezivati sjever i jug Europe.

Bazni tunel Brenner, koji će kada bude završen biti najdulja podzemna željeznička veza na svijetu, središnji je element europskog plana da se prijevoz roba prebaci s cesta na željeznicu kako bi se smanjilo onečišćenje okoliša i potaknulo prekograničnu trgovinu.

"Danas zajedno činimo odlučujući korak za izgradnju jednog od najvećih infrastrukturnih projekata na cijelom kontinentu", rekla je talijanska premijerka Giorgia Meloni na svečanom probijanju tunela.

Foto: Profimedia

'Ovo je povijesni dan za cijelu Europu'

"Ovo je povijesni dan... za Italiju, za Austriju i za cijelu Europu."

To će biti prvi željeznički tunel koji će izravno povezivati Austriju i Italiju. Trebao bi biti otvoren 2032., s oko 16 godina zakašnjenja, a stajat će 8,5 milijardi eura, oko 2,5 milijardi više od proračuna.

Tunel će biti dug 55 kilometara kada bude završen, odnosno 64 kilometara kada se nadoveže na postojeću podzemnu vezu s Innsbruckom.

Smanjit će putovanje između Fortezze u Italiji do Innsburcka s 80 minuta na manje od 25. Svake godine više od 2,5 milijuna kamiona, 14 milijuna vozila i 50 milijuna tona robe prelazi preko prijevoja Brenner.

Oko 70 posto transalpskog teretnog prijevoza prolazi preko Brennera cestom, a samo 30 posto željeznicom.

No novu vezu mogla bi dovesti u pitanje Njemačka koja nije dovršila ključne sjeverne pristupne rute prema tunelu Brenner.