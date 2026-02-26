Hrvatska u kratkim rukavima, idemo i do 18 °C! Meteorolog otkriva kakvi su dani pred nama

Veći dio kontinenta nalazi se u grebenu anticiklone, tj. polju povišenog tlaka, a poremećaji se tako zadržavaju dalje od naših krajeva. Štoviše, pritječe nam i topliji zrak po visini.

ČETVRTAK

Nakon noćne vedrine, a izostankom značajnijeg vjetra, na kopnu vrlo hladno jutro uz slab mraz. No, lokalno će biti i magle, prije svega u Posavini i na karlovačkom području. Niski oblaci izgledniji i dugotrajniji uz zapadnu obalu Istre, prvenstveno prema otvorenome moru. Rijetko će duž jadranske obalu biti bure, umjerene pod Velebitom i Biokovom, a na srednjem i južnom Jadranu umjeren sjeverozapadnjak.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj pretežno sunčano, tek u početku moguće uz prolazno umjerenu naoblaku. Temperatura ostaje visoka za doba godine, oko 15 ili 16 °C, malo niža u Podravini gdje će zapuhati slab do umjeren jugoistočni vjetar.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu dosta sunca, samo nakratko malo visokih oblaka. Vjetar slab do ponegdje umjeren istočni i jugoistočni, a temperatura slična ili malo čak niža od današnje, ali ostaje iznad prosjeka za doba godine. Bit će to između 11 i 15 °C.

U Dalmaciji obilje sunca i vedrine, a bit će i ugodno, čak i ugodno toplo uz 17 ili 18 °C. Tek će se malo svježije činiti uz slab, većinom na moru umjeren sjeverozapadni vjetar koji će navečer oslabjeti.

Na sjevernom Jadranu i u gorju pretežno sunčano, posvuda između 15 i 18 °C, malo svježije tek u višem gorju. Moguće i uz zapadnu obalu Istre, gdje će se proširiti niski oblaci sa otvorenog mora, ali izglednije tek navečer. Vjetar slab, samo na Kvarnerskim otocima mjestimice umjeren sjeverozapadni.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

U unutrašnjosti bez većih promjena. Ujutro hladno, mjestimice s maglom, koja se lokalno na zapadu može i dulje zadržavati. No, nakon izdizanja magle i sumaglice, razmjerno toplo, oko 16 °C.

Foto: rtl danas

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu sunčanije u petak, na jugu i dalje vedro. No, izostankom značajnijeg vjetra, sve će izglednija biti jutarnja magla i niski slojeviti oblaci, čak izglednije nego na kopnu. Magla najprije moguća na sjevernom Jadranu, a u dane vikenda i u Dalmaciji. Idućeg tjedna zapuhat će jugo, s kojim raste i vjerojatnost za malo kiše u Istri na Kvarneru. Danju ostaje toplije od prosjeka za doba godine.