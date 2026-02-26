Dinamo ide na sve ili ništa! Ovo je vjerojatni sastav koji će izvesti Mario Kovačević

Navijači GNK Dinama iz Zagreba ne trpe kalkulacije, traže ili pobjedu ili “umri muški”. Nakon 1:3 protiv KRC Genk u Maksimiru, predsjednik Zvonimir Boban jasno je pitao trenera Mario Kovačević: “Kova, kaj je ovo?” Poruka je bila jednostavna i jasna, hrabrije i odlučnije.

U Belgiji više nema prostora za oprez. Dinamo mora napasti od prve minute, bez skrivanja iza taktičkih kalkulacija. Ako već ispadne, neka ispadne s gardom.

Problemi postoje: nema suspendiranog Dion Drena Beljo, ozlijeđen je Ismael Bennacer, a nastup Arber Hoxha je upitan. Ipak, izostanci ne smiju biti alibi.

Vjerojatni sastav za Genk:

Dinamo (4-3-3): Livaković - Valinčić, Galešić, McKenna, Perez Vinlof - Stojković, Mišić, Zajc - Topić, Bakrar, Vidović.

Ovo je večer za karakter. Ili povratak ili barem dokaz da su dali sve od sebe...

