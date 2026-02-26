Dinamo ide na sve ili ništa! Ovo je vjerojatni sastav koji će izvesti Mario Kovačević
Nema suspendiranog Diona Drene Belje
Navijači GNK Dinama iz Zagreba ne trpe kalkulacije, traže ili pobjedu ili “umri muški”. Nakon 1:3 protiv KRC Genk u Maksimiru, predsjednik Zvonimir Boban jasno je pitao trenera Mario Kovačević: “Kova, kaj je ovo?” Poruka je bila jednostavna i jasna, hrabrije i odlučnije.
U Belgiji više nema prostora za oprez. Dinamo mora napasti od prve minute, bez skrivanja iza taktičkih kalkulacija. Ako već ispadne, neka ispadne s gardom.
Problemi postoje: nema suspendiranog Dion Drena Beljo, ozlijeđen je Ismael Bennacer, a nastup Arber Hoxha je upitan. Ipak, izostanci ne smiju biti alibi.
Vjerojatni sastav za Genk:
Dinamo (4-3-3): Livaković - Valinčić, Galešić, McKenna, Perez Vinlof - Stojković, Mišić, Zajc - Topić, Bakrar, Vidović.
Ovo je večer za karakter. Ili povratak ili barem dokaz da su dali sve od sebe...
POGLEDAJTE VIDEO: Kovačevićeva reakcija nakon velike pobjede Dinama u Varaždinu